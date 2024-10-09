　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

虐死2歲童！　「6寶媽網紅」正面照曝光

「6寶媽網紅」虐死2歲童！監視器揭施暴過程　惡保母正面照曝光▲高雄一名宋姓保母育有6名子女，平時還經營臉書粉絲專頁，竟狠心虐死2歲男童。（圖／翻攝自臉書）

圖、文／CTWANT

高雄一名宋姓保母育有6名子女，平時還經營臉書粉絲專頁，不料她去年2月間受委託照顧一名當時1歲多的陳姓男童，竟多次對其施暴，甚至推孩子去撞牆，導致陳童不堪虐打死亡，施虐過程全都被家中監視器拍下。橋頭地檢署4日偵結，依成年人故意傷害兒童致死等罪嫌提起公訴，並建請法院從重量刑。

據了解，宋女今年6月6日向119通報，陳姓男童洗澡時意外溺水，送醫後不治身亡。橋頭地檢署相驗時發現，陳童身上有多處新舊傷痕，檢察長張春暉立即指示主任檢察官陳竹君啟動婦幼保護小組，經指揮高雄市政府警察局左營分局執行搜索，傳喚死者生父及證人到案訊問並查扣監視器仔細分析後，聲請羈押宋女。

檢方查出，宋女去年受陳童父親委託，約定自同年2月2日起，以每週一到週五，每月約新臺幣3萬元之對價，在其位在高雄市左營區之住處對陳童為全日托育。今年5月30日，宋女因不滿陳童以手摳抓身上先前燙傷的傷口，竟以左手抓住陳童左手臂，右手持鞋拔站在後方朝陳童臀部、腿部方向多次揮打。

宋女知悉陳童身高僅約77公分，且孩子會因遭揮打疼痛扭動之情形，導致鞋拔會揮打到頭部，其對此結果亦不在乎，仍持續朝陳童多次揮打，因此打到頭部雙耳中間後腦部位，致顱骨右側顱底骨折（顱底右枕骨線形骨折，含1骨折線長5.5公分，延伸至枕骨大孔）、右後顱凹大量硬腦膜上腔出血。

今年6月3日，宋女因不滿陳童未自行吃飯，竟以雙手同時捏陳童大腿內側1次，然陳童仍不願吃飯，遂再以右手持續捏大腿內側；同日10時20分許，其因不滿陳童吃飯時嘔吐，以右手抓住陳童左手讓其懸空，並以左手持鞋拔將他帶進主臥室內，改以左手抓住陳童左手臂，右手持鞋拔，從後方朝陳童揮打。

同月5日晚間8時44分許，宋女因不滿其子女未將屋內環境整理乾淨，竟以雙手伸到陳童腋下將他從嬰兒床拉出至其肩部高度位置，並旋即將陳童重摔至地面，導致男童頭部受有大力晃動；10分鐘後，宋女又因不滿陳童以手抓先前燙傷傷口，其遂以左手抓住陳童左手臂，再度用鞋拔朝陳童身上揮打。

同月6日下午5時30分許，宋女在浴室幫陳童洗澡時，因不滿孩子伸手抓燙傷傷口，先以蓮蓬頭朝其頭部大量沖灌溫水，再以雙手推陳童撞牆，導致男童後腦撞牆後跌倒；接著宋女用雙手抓住陳童腋下，先將他舉至腰部高度，並旋即將陳童摔至澡盆內，並重複此行為3次，導致陳童身體癱軟並有嘔吐之情形發生。

陳童不堪凌虐，受有頭部多處鈍力傷（15處擦挫傷及挫傷，其中至少7處符合為棍棒傷或鞋拔傷）、腦髓腫脹、軀幹及四肢多處鈍力傷（7處擦挫傷及挫傷，其中至少2處符合為棍棒傷或鞋拔傷）等傷害並足以影響陳童身心健全發展。

此外，陳童也因宋女之凌虐行為，造成硬腦膜上腔出血惡化，持續出血達170毫升而當場失去意識。保母於6月6日見陳童失去意識、以臉面朝上姿態浮在澡盆上後，囑其長女撥打119報請救護將陳童送至國軍左營總醫院急救，惟陳童仍因顱底右枕骨骨折併大量硬腦膜上腔出血與腦髓腫脹，急救無效死亡。

橋頭地檢署與「國民法官專責小組」開啟「偵查公訴合作模式」，順利突破案情，檢察官業於10月4日偵查終結，依成年人故意傷害兒童致死等罪嫌提起公訴，並請法官審酌被告之犯案手段、造成之結果及犯後態度等一切情狀，從重量刑。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

延伸閱讀
名醫是渣男2／月入40萬幫小三買屋不手軟　妻子買8000元衣服竟遭痛罵
名醫是渣男3／傳鹹濕照、超音波挑釁正宮　「氧氣女神」惡劣小三行徑公開
考試成績不理想...妻失控拿皮帶狠抽小一兒下體　人夫：該報警嗎？

ET快訊
最美董座愛上刑事戰將！豪借林明佐2000萬：給你前妻當贍養費
快訊／汪建民長眠地曝光
快訊／新竹棒球場「大秘寶」爆案外案　高虹安秘書遭約談
獨／辣妹網紅遺失通告費　警要她背鈔票流水號才能領
28歲食品小開BMW　撞死路人
快訊／諾貝爾化學獎正式揭曉！　英美3學者共享殊榮
快訊／柯文哲競總主任周芳如現身北檢　證人身分遭約談
輔大女碩生遺體相驗　父母、兄妹4人抵台了！現身醫院一臉哀戚
打臉渣醫！　正宮氣到「腦充血」對話曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

KTV臨檢電子煙被驗出「喪屍煙彈」！20歲男被送辦傻眼

最美董座愛上刑事戰將！豪借林明佐2000萬：給你前妻當贍養費

彰化男上街理髮「騎到80公里外」南投山上　警手機定位找到他

快訊／新竹棒球場「大秘寶」爆案外案　廉政署約談市長秘書

快訊／台中帝國糖廠星泉湖赫見男浮屍！民眾驚嚇忙報警

開空殼公司幫逃稅、洗錢還搞詐騙　竹聯幹部+共犯等22人落網

獨／辣妹網紅「闆娘」遺失通告費　警要她背鈔票流水號才能領

查京華城金流！柯文哲競總主任周芳如現身北檢　證人身分遭約談

三峽奪命車禍！食品小開失眠駕BMW吃早餐　警局前撞死牽車男

空軍上兵打靶離奇亡！遺體相驗安排CT掃描　檢赴清泉崗基地尋真相

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

輔大馬來西亞女僑生遭撞亡　男友淚：願來世還能在一起

空軍上兵打靶亡...是家中認養獨子　里長陪母認屍：不敢讓阿嬤知道

徐乃麟聞汪建民癌逝哽咽落淚　曾「資助汪媽半年醫療費」：微不足道..

憾汪建民不敵病魔離世　小禎：他活在大家心中

徐乃麟.楊繡惠大和解？邀清再上《衝衝衝》

KTV臨檢電子煙被驗出「喪屍煙彈」！20歲男被送辦傻眼

最美董座愛上刑事戰將！豪借林明佐2000萬：給你前妻當贍養費

彰化男上街理髮「騎到80公里外」南投山上　警手機定位找到他

快訊／新竹棒球場「大秘寶」爆案外案　廉政署約談市長秘書

快訊／台中帝國糖廠星泉湖赫見男浮屍！民眾驚嚇忙報警

開空殼公司幫逃稅、洗錢還搞詐騙　竹聯幹部+共犯等22人落網

獨／辣妹網紅「闆娘」遺失通告費　警要她背鈔票流水號才能領

查京華城金流！柯文哲競總主任周芳如現身北檢　證人身分遭約談

三峽奪命車禍！食品小開失眠駕BMW吃早餐　警局前撞死牽車男

空軍上兵打靶離奇亡！遺體相驗安排CT掃描　檢赴清泉崗基地尋真相

新電價衝擊台鐵、北捷票價喊漲　陳世凱：TPASS月票不會漲

KTV臨檢電子煙被驗出「喪屍煙彈」！20歲男被送辦傻眼

信用管制小幅度鬆綁　章定煊：賣壓區房價仍有傷害性

日高中正妹變健美女王　超狂身材曝！網歪樓讚嘆攝影師「很會」

驚訝被叫上一軍　許庭綸：盡量不要失誤

貨櫃三雄9月營收月減年增　萬海看Q4貨量穩健增長

Jessica四度來台「認有低血糖」　險在台上摔倒...一招優雅解決

最美董座愛上刑事戰將！豪借林明佐2000萬：給你前妻當贍養費

裕民9月營收年增52%　下周新交船淨利率約三成

「借朋友妻女」拍片被抓包！　美國會候選人挨轟假人設真騙票

「白領工讀生」躺斜坡悠哉聊天 見鏡頭緩慢舉左手打招呼：嗨伊

社會熱門新聞

渣男名醫折磨網紅妻　腦溢血亡

網紅6寶媽當保母虐死2歲童！監視器曝愛心形象攏系假

小三「美女營養師」挑釁網紅正宮！　鹹濕床照訊息曝光

人夫無套車震女業務　衛生紙團露餡

美女營養師是小三！　網紅正宮被挑釁10年「腦溢血」亡

26歲空軍上兵是獨子！母認屍淚崩

輔大女碩生亡！　男友「天要塌了」淚：來世還在一起

高中生5樓墜下不治　校方啟動輔導機制

高雄已婚高中教官載女學生上摩鐵　最重將撤職

即／西濱快聯結車翻落高架橋　駕駛搶救不治

跟蹤正妹工程師偷拍　竹科色狼抓到了：是台積電員工

即／三峽28歲男開BMW打瞌睡！路人遭衝撞慘死

快訊／輔大女碩生車禍亡…家人心碎急訂機票！下午2時抵台

虐死2歲童！　「6寶媽網紅」正面照曝光

更多熱門

相關新聞

紀卜心疑遭買粉「一鍵清除外國帳號」！　怒了：別再搞我

紀卜心疑遭買粉「一鍵清除外國帳號」！　怒了：別再搞我

網紅紀卜心和好友見習網美小吳經營的「十盛」，日前被消基會點名「拒絕告知使用牛奶品牌」，兩人已共同發出道歉聲明向大眾道歉。然而，紀卜心事後遭指IG粉絲數異常，她在道歉聲明澄清自己沒有買粉，今（9）日更在限動發文抱怨，疑似又遇到被買粉的狀況，同時也無奈表示：「別再搞我了！」

高雄摩鐵淪「喪屍煙彈」分裝場　警逮3嫌

高雄摩鐵淪「喪屍煙彈」分裝場　警逮3嫌

「剴剴案」保母姊妹拒國民法官參審　北院駁回確定

「剴剴案」保母姊妹拒國民法官參審　北院駁回確定

網紅正宮「被小三挑釁10年」病逝！律師見1畫面氣炸

網紅正宮「被小三挑釁10年」病逝！律師見1畫面氣炸

高雄惡保母虐死2歲童起訴　社會局回應了

高雄惡保母虐死2歲童起訴　社會局回應了

關鍵字：

保母虐童網紅高雄6寶媽

讀者迴響

熱門新聞

渣男名醫折磨網紅妻　腦溢血亡

汪建民「喪葬費籌不出來」社會局出手了！

快訊／央行房貸管制3大鬆綁　排除繼承、換屋

雙十節只放1天「大家要幹嘛？」答案超驚訝

「最有錢國家」排行出爐！台灣名次跌破眼鏡

獨／楊千霈回應婚變！「的確跟小孩都住台北」

汪建民女友首發聲臨終前跟她求婚　

洪榮宏21歲正妹女兒結婚了！「絕美婚紗照」曝光

網紅6寶媽當保母虐死2歲童！監視器曝愛心形象攏系假

陳沂揭「舉牌紅包不到1200去垃圾桶」新娘是網紅！

無法杜絕蟑螂　雙月無預警宣布創始「青島店」即日起關店

蔡尚樺球賽穿超辣！

汪建民生前最後一場錄影拄枴杖現身　

股票變壁紙！昶虹確定11／19終止上市　逾3萬股東血本無歸

欠2000萬！汪建民病逝付不出喪葬費

更多

最夯影音

更多

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面