虐死2歲童！　「6寶媽網紅」正面照曝光

▲高雄一名宋姓保母育有6名子女，平時還經營臉書粉絲專頁，竟狠心虐死2歲男童。（圖／翻攝自臉書）

圖、文／CTWANT

高雄一名宋姓保母育有6名子女，平時還經營臉書粉絲專頁，不料她去年2月間受委託照顧一名當時1歲多的陳姓男童，竟多次對其施暴，甚至推孩子去撞牆，導致陳童不堪虐打死亡，施虐過程全都被家中監視器拍下。橋頭地檢署4日偵結，依成年人故意傷害兒童致死等罪嫌提起公訴，並建請法院從重量刑。

據了解，宋女今年6月6日向119通報，陳姓男童洗澡時意外溺水，送醫後不治身亡。橋頭地檢署相驗時發現，陳童身上有多處新舊傷痕，檢察長張春暉立即指示主任檢察官陳竹君啟動婦幼保護小組，經指揮高雄市政府警察局左營分局執行搜索，傳喚死者生父及證人到案訊問並查扣監視器仔細分析後，聲請羈押宋女。

檢方查出，宋女去年受陳童父親委託，約定自同年2月2日起，以每週一到週五，每月約新臺幣3萬元之對價，在其位在高雄市左營區之住處對陳童為全日托育。今年5月30日，宋女因不滿陳童以手摳抓身上先前燙傷的傷口，竟以左手抓住陳童左手臂，右手持鞋拔站在後方朝陳童臀部、腿部方向多次揮打。

宋女知悉陳童身高僅約77公分，且孩子會因遭揮打疼痛扭動之情形，導致鞋拔會揮打到頭部，其對此結果亦不在乎，仍持續朝陳童多次揮打，因此打到頭部雙耳中間後腦部位，致顱骨右側顱底骨折（顱底右枕骨線形骨折，含1骨折線長5.5公分，延伸至枕骨大孔）、右後顱凹大量硬腦膜上腔出血。

今年6月3日，宋女因不滿陳童未自行吃飯，竟以雙手同時捏陳童大腿內側1次，然陳童仍不願吃飯，遂再以右手持續捏大腿內側；同日10時20分許，其因不滿陳童吃飯時嘔吐，以右手抓住陳童左手讓其懸空，並以左手持鞋拔將他帶進主臥室內，改以左手抓住陳童左手臂，右手持鞋拔，從後方朝陳童揮打。

同月5日晚間8時44分許，宋女因不滿其子女未將屋內環境整理乾淨，竟以雙手伸到陳童腋下將他從嬰兒床拉出至其肩部高度位置，並旋即將陳童重摔至地面，導致男童頭部受有大力晃動；10分鐘後，宋女又因不滿陳童以手抓先前燙傷傷口，其遂以左手抓住陳童左手臂，再度用鞋拔朝陳童身上揮打。

同月6日下午5時30分許，宋女在浴室幫陳童洗澡時，因不滿孩子伸手抓燙傷傷口，先以蓮蓬頭朝其頭部大量沖灌溫水，再以雙手推陳童撞牆，導致男童後腦撞牆後跌倒；接著宋女用雙手抓住陳童腋下，先將他舉至腰部高度，並旋即將陳童摔至澡盆內，並重複此行為3次，導致陳童身體癱軟並有嘔吐之情形發生。

陳童不堪凌虐，受有頭部多處鈍力傷（15處擦挫傷及挫傷，其中至少7處符合為棍棒傷或鞋拔傷）、腦髓腫脹、軀幹及四肢多處鈍力傷（7處擦挫傷及挫傷，其中至少2處符合為棍棒傷或鞋拔傷）等傷害並足以影響陳童身心健全發展。

此外，陳童也因宋女之凌虐行為，造成硬腦膜上腔出血惡化，持續出血達170毫升而當場失去意識。保母於6月6日見陳童失去意識、以臉面朝上姿態浮在澡盆上後，囑其長女撥打119報請救護將陳童送至國軍左營總醫院急救，惟陳童仍因顱底右枕骨骨折併大量硬腦膜上腔出血與腦髓腫脹，急救無效死亡。

橋頭地檢署與「國民法官專責小組」開啟「偵查公訴合作模式」，順利突破案情，檢察官業於10月4日偵查終結，依成年人故意傷害兒童致死等罪嫌提起公訴，並請法官審酌被告之犯案手段、造成之結果及犯後態度等一切情狀，從重量刑。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

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