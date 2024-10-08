豪大雨轟炸「台鐵平溪線、深澳線」預警性停駛　估影響到深夜

▲豪大雨影響，台鐵平溪線今預警停駛。（資料示意圖／台鐵局）
記者李姿慧／台北報導
東北季風挾帶水氣，今(8日)宜蘭、北海岸、雙北都出現大雨，由於台鐵平溪線、深澳線雨量超過預警封閉行動值，台鐵公司公告，今平溪線、深澳線預警性停駛。
台鐵公司公告，因雨量超過行動值，為維護行車安全，今晨5時11分起，平溪線、深澳線列車採「預警性停駛」，預估恢復時間為深夜11時59分。
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預估影響車站包括平溪線三貂嶺、大華、十分、望古、嶺腳、平溪、菁桐，以及深澳線瑞芳、海科館。
▲豪大雨影響，台鐵平溪線今預警停駛。（資料示意圖／台鐵局）
記者李姿慧／台北報導
東北季風挾帶水氣，今(8日)宜蘭、北海岸、雙北都出現大雨，由於台鐵平溪線、深澳線雨量超過預警封閉行動值，台鐵公司公告，今平溪線、深澳線預警性停駛。
台鐵公司公告，因雨量超過行動值，為維護行車安全，今晨5時11分起，平溪線、深澳線列車採「預警性停駛」，預估恢復時間為深夜11時59分。
預估影響車站包括平溪線三貂嶺、大華、十分、望古、嶺腳、平溪、菁桐，以及深澳線瑞芳、海科館。
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