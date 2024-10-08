豪大雨轟炸「台鐵平溪線、深澳線」預警性停駛　估影響到深夜

經濟部電價審議會上月30日拍板新電價，將於10／16實施，其中，台鐵被列為用電大戶之一，將調漲7％，預估每年電費將增加逾2億元，也台鐵是否漲票價的議題再度浮上檯面；對此，經濟部次長何晉滄今（7）日表示，目的事業主管機關可評估編列預算，或許可讓價格凍漲，或建議減免優惠。