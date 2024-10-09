2025請假攻略來了！元旦「請2休5」　清明、中秋「請3休9」

▲2024年只剩3個多月，準備要排2025年的休假了嗎？（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

行政院核定2025年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數有115天，其中3天以上的連續假期（併同例假日）共有6個，分別為農曆春節假期（9天）、和平紀念日（3天）、兒童節及民族掃墓節（4天）、端午節（3天）、中秋節（3天）及國慶日（3天）等，僅有農曆春節須補班1天。對此，《104職場力》整理出2025年上班族「請3休9」、「請2休5」的連假請假攻略。

2025年放3天以上的連假有6個，分別是農曆春節假期（9天）、和平紀念日（3天）、兒童節及民族掃墓節（4天）、端午節（3天）、中秋節（3天）及國慶日（3天）。至於補班的天數，人事總處表示，依「政府機關調整上班日期處理要點」規定，農曆除夕前一日為上班日者，調整該上班日為放假日，除特殊情形外，以於次一週之星期六補行上班為原則。農曆除夕前一日（1月27日）適逢星期一，調整為放假日，於2月8日（星期六）補行上班，又兒童節及民族掃墓節毋須調整。

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對此，《104職場力》也整理出2025年上班族「請3休9」、「請2休5」的連假請假攻略：

1 2025元旦（三）並無連假，但若請1/2至1/3的2天假，就可從1/1（三）休假至1/5（日），共休5天，請2休5。

2 2025兒童節、清明節日期同為4/4（五），連假日期為4/3（四）至4/6（日）共休4天，若請3天假（3/31至4/2），即可從3/29（六）休假至4/6（日），共休9天，請3休9。

▲明年1月2日和3日請2天假，就能將元旦假期「升級」為5天的連續假期。（圖／取自《104職場力》）

▲清明節和中秋節、國慶節放假，照著攻略即可「請3休9」。（圖／取自《104職場力》）

3 2025勞動節日期5/1（四），並無連假，若請5/2，即可從5/1（四）休假至5/4（日），共休4天，請1休4。

4 2025中秋節10/6（一）連假日期10/4（六）至10/6（一），共休3天；國慶日10/10（五），連假10/10（五）至10/12（日），共休3天。因中秋連假及國慶連假間隔3天，只要請3天假（10/7至10/9），即可從10/4（六）休假至10/12（日），共休9天，請3休9。

▲行政院已核定2025年政府行政機關的辦公日曆，總放假天數為115天。（圖／行政院人事行政總處）

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