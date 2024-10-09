三峽奪命車禍！食品小開失眠駕BMW吃早餐　警局前撞死牽車男

記者陸運陞／新北報導

新北市三峽區橫溪派出所前今天（9日）上午發生一起死亡車禍，一輛黑色BMW突然向右偏移直接衝向路邊，除了撞倒警用機車，路旁的電信箱、電動車及機車都被波及，而當時一名準備牽機車的男子被撞倒在地，送醫急救後宣告不治。據悉，駕駛黑色BMW的男子為冷凍食品公司小開，自稱因失眠導致精神不濟駕車釀禍。

▲食品小開黃男，因精神不濟駕車，先撞飛派出所前的2台警用機車。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，肇事的28歲黃姓男子在父親的冷凍食品公司工作，住在新北市三峽區介壽路三段一帶。前一晚因失眠，起床時精神狀況不佳，但又必須上班，起床後打算到三峽市區吃早餐，隨後再前往父親的公司；上午9時許，黃男開著BMW沿著介壽路三段往二段方向行駛，行經橫溪派出所前卻開始打起瞌睡。

▲黃男最後撞上路旁的機車才停下，路旁準備牽機車的潘男遭撞死。（圖／記者陸運陞翻攝）

黃男因精神不濟，車輛向右偏移，先撞飛派出所前的2台警用機車，再撞倒路旁的電信箱，最後撞上路旁的機車與電動車才停下；而在附近獨居的66歲潘姓男子當時正準備牽機車，被撞後當場倒地不起，派出所值班警員聽見聲響，出來查看後隨即撥打119，通知救護車前來協助。

救護人員抵達，發現潘男有氣胸、腦溢血及身體多處擦、挫傷，送往亞東醫院急救，經搶救後仍宣告不治。警員叫下呆坐在BMW上的黃男，對其酒測並未發現酒駕情況，車上也未發現違禁物品。黃男坦承因打瞌睡才導致事故發生，詢後警方依過失致死罪嫌函送偵辦。至於遭毀損的警車及遭波及的機車，再向肇事的黃男洽談後續賠償事宜。

▲路邊的電信箱也被撞倒。（圖／記者陸運陞翻攝）