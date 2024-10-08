出門前才報備…輔大女碩生亡！男友「天要塌了」淚：來世還在一起

▲輔大音樂系碩二張姓女學生車禍亡。（圖／翻攝女學生臉書）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

輔仁大學音樂系研究所二年級24歲張姓女僑生，8日上午騎車行經新北市新莊區中環路時，在導盲犬學校停車場出口處與一輛BMW發生碰撞，頓時頭部重創、鮮血流滿地，經緊急送醫搶救後宣告不治。張女男友接獲死訊後心碎吐露「好希望這是假的」，如果有來世願能繼續在一起，令人鼻酸。

▲車禍現場。（圖／記者陳以昇翻攝）

初步調查，8日上午10時許張女騎乘機車靠中間車道偏外側沿中環路往五股方向行駛，行經導盲犬學校前時，一輛由28歲簡女駕駛的BMW休旅車突然從停車場開出，張女煞車不及撞上BMW左前車頭，瞬間人車噴飛，由於撞擊力道猛烈，張女安全帽噴飛，頭部重創鮮血直流，當場失去生命跡象，經送醫搶救無效亡。

▲輔大女碩二生車禍亡，男友心碎告白，願來世還能在一起。（圖／張女男友授權提供，下同）

據了解，張女主修薩克斯風，在三重區三光國小薩克斯風社團，及新莊區光華國小管樂團二團薩克斯風分部擔任指導老師，今年2月間才與男友回馬來西亞慶祝過年，男友更許願「希望一年比一年好」，不料，時隔8個月卻天人永隔。

事發前張女曾傳訊息給男友，報備自己要出門了，孰料，不久後便發生憾事。而張女男友得知死訊後心碎不已，直言感覺天都要塌下來了，一時很難面對此事，「我好希望這是假的」，許願「如果有來世，願我們會繼續在一起」，並向女友告白「真的好愛你」，一字一句令人鼻酸。