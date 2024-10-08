　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

出門前才報備…輔大女碩生亡！男友「天要塌了」淚：來世還在一起

▲▼輔大音樂系碩二張姓女學生主修薩克斯風 。（圖／翻攝女學生臉書）

▲輔大音樂系碩二張姓女學生車禍亡。（圖／翻攝女學生臉書）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

輔仁大學音樂系研究所二年級24歲張姓女僑生，8日上午騎車行經新北市新莊區中環路時，在導盲犬學校停車場出口處與一輛BMW發生碰撞，頓時頭部重創、鮮血流滿地，經緊急送醫搶救後宣告不治。張女男友接獲死訊後心碎吐露「好希望這是假的」，如果有來世願能繼續在一起，令人鼻酸。

▲▼輔大馬來西亞籍女大生遭撞無呼吸送醫搶救中 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲車禍現場。（圖／記者陳以昇翻攝）

初步調查，8日上午10時許張女騎乘機車靠中間車道偏外側沿中環路往五股方向行駛，行經導盲犬學校前時，一輛由28歲簡女駕駛的BMW休旅車突然從停車場開出，張女煞車不及撞上BMW左前車頭，瞬間人車噴飛，由於撞擊力道猛烈，張女安全帽噴飛，頭部重創鮮血直流，當場失去生命跡象，經送醫搶救無效亡。

▲輔大女碩二生車禍亡，男友心碎告白，願來世還能在一起。（圖／翻攝自張女男友IG，獲本人授權）

▲輔大女碩二生車禍亡，男友心碎告白，願來世還能在一起。（圖／張女男友授權提供，下同）

據了解，張女主修薩克斯風，在三重區三光國小薩克斯風社團，及新莊區光華國小管樂團二團薩克斯風分部擔任指導老師，今年2月間才與男友回馬來西亞慶祝過年，男友更許願「希望一年比一年好」，不料，時隔8個月卻天人永隔。

事發前張女曾傳訊息給男友，報備自己要出門了，孰料，不久後便發生憾事。而張女男友得知死訊後心碎不已，直言感覺天都要塌下來了，一時很難面對此事，「我好希望這是假的」，許願「如果有來世，願我們會繼續在一起」，並向女友告白「真的好愛你」，一字一句令人鼻酸。

▲輔大女碩二生車禍亡，男友心碎告白，願來世還能在一起。（圖／翻攝自張女男友IG，獲本人授權）

ET快訊
獨／某網媒收「炸彈恐嚇信」
男大生去年中頭獎買00922　抱到今天賺191萬
美女主播虞承璇　搭檔「將軍父親」！轉播國慶新聞史上首次
曝「柯帳房橘子」祖母是這人　楊斯棓憶獎學金爭議：難怪魚水互幫
北台灣「階梯式降溫」最冷剩21度　一圖看降雨趨勢
快訊／台中高中生墜樓　無呼吸心跳
汪建民生前最後一場錄影　拄枴杖現身

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

泰國男騎電動自行車遭攔查　粗話辱警還比中指...下場曝光

快訊／放學時間！台中驚傳高中生墜樓　無呼吸心跳送醫

5億生配偶又出招！　當庭喊冤非貪圖遺產：盼輸民事官司證清白

人夫車震女業務「衛生紙團露餡」　她挨告反咬：正宮逼簽本票

出門前才報備…輔大女碩生亡！男友「天要塌了」淚：來世還在一起

律師扮詐團「內鬼頭」羈押9月　求交保或解除禁見：想見媽媽和妻子

寄電郵恐嚇騷擾女議員　高雄男拒吐動機...要警方「秉公處理」

清泉崗士兵「子彈貫穿臉部亡」　軍方證實操作不慎...槍托墜地擊發

高雄已婚高中教官載女學生上摩鐵　曾獲師鐸獎提名...最重將撤職

販毒集團包裹寄3億安毒到南韓　「被查獲調包仍不知」3人落網

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

埔里「流浪一哥」遭騎士撞命危　肇逃畫面曝！8車經過全無視

Toyz入獄「手搖店嚴重虧損」　蹦闆曝最大原因：真的不賺錢

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

柴不要穿！穿自製雨衣超氣　爸：是你下雨還要去散步的

典典寶寶吃水餃「燙到哈氣」好萌　喝完牛奶看趙小僑：媽咪Yummy～

吳宗憲留3房給鹿希派！　「會投資有P用，會投胎才重要」

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

台東離奇車禍男遭撞輾　現場掉落數件蕾絲內衣、望遠鏡

泰國男騎電動自行車遭攔查　粗話辱警還比中指...下場曝光

快訊／放學時間！台中驚傳高中生墜樓　無呼吸心跳送醫

5億生配偶又出招！　當庭喊冤非貪圖遺產：盼輸民事官司證清白

人夫車震女業務「衛生紙團露餡」　她挨告反咬：正宮逼簽本票

出門前才報備…輔大女碩生亡！男友「天要塌了」淚：來世還在一起

律師扮詐團「內鬼頭」羈押9月　求交保或解除禁見：想見媽媽和妻子

寄電郵恐嚇騷擾女議員　高雄男拒吐動機...要警方「秉公處理」

清泉崗士兵「子彈貫穿臉部亡」　軍方證實操作不慎...槍托墜地擊發

高雄已婚高中教官載女學生上摩鐵　曾獲師鐸獎提名...最重將撤職

販毒集團包裹寄3億安毒到南韓　「被查獲調包仍不知」3人落網

范丞丞跟女神楊紫拍吻戲！脫口「從小看妳戲長大」她真實反應曝光

泰國男騎電動自行車遭攔查　粗話辱警還比中指...下場曝光

李翊君開唱罕見「一套服裝穿到底」　唱到滿身汗還喊爽：有夠暢快

黃教漳高票連任北市進出口公會理事長　未來要用AI協助會員拓展業務

8醫院放流水「抗生素超標」凌濤籲桃園重視　蘇俊賓承諾三管齊下

獨／台灣某網媒收「炸彈恐嚇信」　要脅下架《國有器官》相關報導

陷阱題無誤！峮峮玩遊戲脫口「精神攻擊」KID秒變臉走心

瑪利亞基金會守護身心障礙　骨科權威李光申提供衛教諮詢

台驊9月營收年增85%　Q4海運靠減班穩運價.....但空運迎來旺季

無所不用其極將資方妖魔化　工運踩「4禁區」就走味

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

社會熱門新聞

「PEETA葛格」驗尿陰性　涉持毒遭偵辦

即／清泉崗基地爆意外！士兵打靶「子彈貫穿臉部」送醫亡

即／逢甲商圈大火「市府陷濃煙中」消防灌救中

即／五億高中生案　夏姓配偶「看到這幕」掩面哭了

柯文哲「貼身帳房」出逃日本！　被叮囑：把錢保護好

柯文哲「2度拒應訊」內幕！　底牌被掀破防了

快訊／輔大音樂系碩二女僑生騎車遭撞飛！搶救無效亡

柯文哲「期約收賄」鐵證曝：小沈很小氣

高雄排毒店又-1！3對男女連結ing被逮

即／輔大女大生騎車遭撞飛　頭部重創命危搶救中

柯文哲貼身帳房「橘子」起底　現金、USB都她管

即／台9線恐怖車禍！貨車女乘客撞破擋風玻璃「1死1傷」

空軍士兵中彈亡！疑操作不慎「槍托墜地擊發」

女代駕遲到！醉男「負氣躺國道」遭3車輾斃

更多熱門

相關新聞

輔大女碩生生前畫面曝　年初才帶男友返鄉

輔大女碩生生前畫面曝　年初才帶男友返鄉

新北市新莊區輔大音樂系碩二女學生騎機車在中環路與一部BMW休旅車發生擦撞，因頭部重創送醫搶救不治；這名馬來西亞籍女學生主修薩克斯風，在新北市2所國小分別擔任社團及管樂團薩克斯風老師，今年農曆年還與男友回馬來西亞與家人一起過年，男友還貼文「希望一年比一年好」，沒想到時隔8個月，在這場意外天人永隔。

輔大女僑生遭BMW撞飛破頭亡　校方聲明曝

輔大女僑生遭BMW撞飛破頭亡　校方聲明曝

即／國10鼎金段　貨櫃掉落全線封閉

即／國10鼎金段　貨櫃掉落全線封閉

即／國1五股段4車追撞　聯結車「折甘蔗」卡路中

即／國1五股段4車追撞　聯結車「折甘蔗」卡路中

國1林口段9車連環撞　2人受傷送醫

國1林口段9車連環撞　2人受傷送醫

關鍵字：

碩士生輔大車禍BMW

讀者迴響

熱門新聞

快訊／56歲汪建民離世！

汪建民躺病床「緊握阿Ben的手」

「PEETA葛格」驗尿陰性　涉持毒遭偵辦

汪建民肺腺癌逝！醫示警8症狀「常被誤認感冒」

即／清泉崗基地爆意外！士兵打靶「子彈貫穿臉部」送醫亡

汪建民過世！馬國畢發聲

汪建民生前女友意外曝光

汪建民寶媽差12歲姐弟戀太轟動！

超吃流量App排行　第一名台灣人都在用

路易莎爆「投資虧損」　重訊公布損失總額

獨／森林系餐廳「Thai J」宣布歇業

即／逢甲商圈大火「市府陷濃煙中」消防灌救中

遊日注意！　電車癡漢「過激化」手法曝光

首對兩岸同性伴侶　高雄登記結婚

67歲阿吉仔錄中國國慶影片炎上！妻無奈揭真相

更多

最夯影音

更多

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

埔里「流浪一哥」遭騎士撞命危　肇逃畫面曝！8車經過全無視

Toyz入獄「手搖店嚴重虧損」　蹦闆曝最大原因：真的不賺錢

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

柴不要穿！穿自製雨衣超氣　爸：是你下雨還要去散步的

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面