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麥卡倫攜手5大名廚為時代創新味　葉怡蘭：威士忌佐餐深具潛力

▲▼麥卡倫200週年。（圖／葉怡蘭提供）

▲麥卡倫攜手飲食作家葉怡蘭及全台頂尖名廚 獻上跨世代極致饗宴。（圖／麥卡倫提供，下同）

消費中心／綜合報導

做為傳承兩世紀的蘇格蘭威士忌領導品牌，麥卡倫以深厚工藝底蘊、豐沛創意基礎及銳意進取的創新精神，重新定義威士忌在現代餐桌上的地位，在迎來200週年之際，麥卡倫再次與世界最佳餐廳「El Celler de Can Roca」攜手合作，於蘇格蘭斯佩賽的酒廠推出前所未有的餐食饗宴《Time Spirit》，以慶祝長達兩世紀的輝煌歷程。受到《Time Spirit》啟發，麥卡倫持續探索威士忌與在地飲食文化結合的無限潛力，攜手全台5位頂尖名廚橫跨台、中、日、法等菜系，以跨世代的烹調技法和無盡創意，詮釋「工藝、創意與創新」的餐酒饗宴，體現麥卡倫「為時代 創新味」精神，並邀請到飲食作家葉怡蘭以「麥卡倫•新餐桌」為題，透過「新威士忌」、「新料理」及「新餐搭」三大面向探討麥卡倫與時俱進的美味關係。

▲▼麥卡倫200週年。（圖／葉怡蘭提供）

▲飲食作家葉怡蘭看好威士忌佐餐的無限潛力。

承繼過往 放眼未來　麥卡倫領航「新威士忌」時代

200年來，麥卡倫憑藉精湛的釀酒工藝與橡木桶熟成技術，延續以歐洲紅橡木雪莉桶熟成傳統，開創與西班牙雪莉酒廠合作潤桶的創舉，奠定今日「雪莉王者」的風味基礎，完整桶源、豐富經驗與200年如一的堅持，使麥卡倫從過去到現在，始終立於威士忌世界的頂峰。葉怡蘭認為：「麥卡倫以經典雪莉桶為核心，在單一命題下透過多元來源及手法，展現極為豐富的威士忌面向、層次與風貌，淬鍊出極致的用桶技藝，在百花齊放的威士忌世界中極為難得且少見。」事實上，麥卡倫的用桶專注於兩大經典桶陳–以紅橡木與白橡木雪莉桶為主，波本桶為輔，並在每一環節不斷追尋極致，看似只專注於三種酒桶，但實際搭配卻極為複雜。」正是在如此篤定的堅持之下，仍持續以創意透過多端用桶與調配組合追求多端變化，讓麥卡倫更顯獨特與難能可貴。

隨著世代交替，眾多酒廠迎來新一代釀酒師的同時，麥卡倫以全新思考模式組建釀酒大師團隊，讓核心酒款維持一貫的經典，限定酒款則由不同的釀酒師各自展現勾兌功力與思維創意，與時俱進，持續承先啟新，像是以100% Oloroso頂級西班牙赫雷斯精選雪莉橡木桶陳釀的「麥卡倫經典雪莉桶12年」，具備深沉飽滿又優雅圓潤的雪莉橡木桶氣息，被葉怡蘭喻為「雪莉桶陳威士忌教科書」；而由釀酒師Diane Stuart創新詮釋的「麥卡倫Classic Cut經典復刻系列2023年版」，則以輕盈精緻的表現致敬原酒，展現品牌不拘於經典、追求多元的樣貌。

▲▼麥卡倫200週年。（圖／麥卡倫提供）

▲麥卡倫品牌大使黃偉綸(右1)攜手飲食作家葉怡蘭(左2)、侍酒師何信緯(右1)及Restaurant A主廚黃以倫(右2)，集思廣益探討威士忌與新料理結合的無限可能。

Fine Dining席捲全球　麥卡倫攜手5大名廚開啟料理新篇章

無獨有偶，原為歐洲最高級料理的法國宮廷菜，隨著法國大革命後服務貴族的名廚相繼流落民間，漸漸發展出現代法國料理模式，為今日風行的Fine Dining前身。葉怡蘭說明，Fine Dining依法國菜建構而成，原以主廚、食材為核心，然近年吹起一波波新料理運動後，主廚不斷與時俱進、以個人風格追求創新，Fine Dining也不再安於以法菜語言表現，而是結合在地傳統並尋求自我。也因此，在飲食風潮急速變換的浪潮中，麥卡倫匯聚全台5位頂尖名廚以「麥卡倫•新餐桌」為題，共同探討威士忌佐搭新料理的無限可能。

葉怡蘭點出，Restaurant A主廚黃以倫（Alain）奠基於法菜本格經典，不斷尋求創新與個人創作表現，「宛若策展般命題企劃，意圖俱鮮明的創作模式與脈絡，也充分展現出此刻當代Fine Dining的樣貌。」Marc L³主廚廖偉廷（Marc）則以扎實法式技法為基底，結合高雄在地蔬材與海鮮，創新詮釋深具高雄特色的在地法菜，其食材運用、風味組成的巧思自成脈絡，可說是南台灣在地法菜代表；另一位Le Duet演蒔光主廚林迎達（Tai）則以日本懷石料理的結構與思維揉合法菜技法，並大量融入在地元素，推出的摩登懷石正是以日本料理呈現當代多元與創作性。

而山海樓行政主廚蔡瑞郎（Leo）將台菜從食材處理到技法呈現所涵藏的細緻工藝，轉化為在當代也能輕鬆享用的形式，「在台菜進化之路上領有一席之地。」是台菜重要的傳承與改革者；粵菜則由晶華酒店中餐廚藝總監鄔海明（Max）以扎實粵菜技法，融入自己的思維及講究、孜孜精進，讓歷史悠久的粵菜在當代餐桌上也能以精緻性和全新樣貌大受歡迎，粵菜堂奧盡在其中。

▲▼麥卡倫200週年。（圖／葉怡蘭提供）

▲飲食作家葉怡蘭及全台5位頂尖名廚，共同探討麥卡倫與時俱進的美味關係，由左至右分別為鄔海明、林迎達、蔡瑞郎、黃以倫與廖偉廷。

麥卡倫「新餐搭」成就食與飲的究極之享

數千年來，美酒的存在隨著人類文明演進，在世界各地芬芳，而今Fine Dining日益成熟，餐酒佐搭日漸寬廣，暢享由主廚與侍酒師以各自專業共創的美好體驗。葉怡蘭觀察到「現今的餐酒搭配已不再限於葡萄酒，像十餘年前清酒在歐洲大受歡迎，人們不但開始思考如何跟西餐搭配，這股風潮甚至也扭轉了清酒的發展，開啟了以葡萄酒思維釀造清酒的作法」隨後啤酒、水果酒到威士忌，甚至茶品、調飲皆可成為料理的完美搭檔，開啟了前所未有的味覺之享。

威士忌在蘇格蘭原鄉未有用以搭餐的傳統，且常做為餐後酒，但其穀物與橡木桶陳年的風味多姿多芳，使之能與潤甜鮮味產生美妙共鳴，與台灣人的飲食習慣連結出完美平衡。葉怡蘭表示：「我認為以麥卡倫對於雪莉桶陳威士忌的堅實工藝與實力，搭配Fine Dining套餐肯定有深厚潛力。」葉怡蘭舉例，在濃淡相近、口味相宜的搭配原則下，「麥卡倫經典雪莉桶12年」適合滋味豐富濃郁的醬油滷煮類料理；而均衡中有多層次變化的「麥卡倫雙雪莉桶15年」則與豐盈鮮味的菜色相得益彰，另外，帶燻香氣與深沉感的「麥卡倫雙雪莉桶18年」與肉類、味道濃重的菜色及巧克力甜點相適配。

至於明亮活潑的「麥卡倫Classic Cut 2023」適合搭配輕盈爽口的蔬菜和海鮮，或清燙、涼拌、清爽系等快炒類菜色；而珍稀的「麥卡倫2023 奢想Rare Cask」則適合與肉類和濃郁的燉煮、滷煮類料理相搭配，同樣也很推薦在餐後搭配巧克力等佐酒小點。

▲▼麥卡倫200週年。（圖／麥卡倫提供）

▲擁有200年歷史的麥卡倫，透過工藝、創意與創新成就多樣化的餐桌體驗。

承襲2世紀工藝底蘊　麥卡倫引領威士忌餐搭的極緻之饗

麥卡倫深信，唯有不斷創新，才能延續傳統，以「200 Years Young」全新品牌視覺欣迎里程碑，透過工藝、創意與創新三大核心價值，完美演繹出專屬於麥卡倫的「新餐桌」宣言，攜手全台頂尖名廚「為時代 創新味」，詮釋跨世代的極致饗宴，未來，麥卡倫也將推出《時光味旅》系列活動，與台灣頂級Fine Dining餐廳攜手打造《時光味旅 品酩餐會》，冀以透過200年積累深厚工藝底蘊和豐沛的創意基礎，引領世人穿越時空，共同探索舌尖上的極致體驗，感受麥卡倫承襲2世紀的優雅。

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