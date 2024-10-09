蔡英文卸任後首訪歐洲發表演說　陸國台辦：台獨是絕路

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

在捷克「公元兩千論壇基金會」（Forum 2000 Foundation）邀請下，前總統蔡英文將前往捷克首都布拉格出席「第28屆公元兩千論壇」並發表演說，這也是她卸任後第一個外訪行程。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（9）日答記者問指出民進黨打各種幌子進行各種分裂活動，也改變不了「台獨」是絕路的命運。

朱鳳蓮指出，民進黨當局打著各種幌子進行「台獨」分裂活動，欺騙國際社會。無論他們說什麼、做什麼，都改變不了台灣是中國一部分的事實，改變不了「台獨」是絕路的命運，無助於台海地區的和平穩定和台灣同胞利益福祉。

朱鳳蓮表示，我們敦促有關國家恪守一個中國原則，慎重處理台灣問題，不向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，不為其散布「台獨」分裂謬論提供任何平台。

根據前總統蔡英文卸任辦公室7日下午證實，捷克「公元兩千論壇基金會」（Forum 2000 Foundation）邀請蔡英文將於本週末前往捷克首都布拉格出席「第28屆公元兩千論壇」並發表演說。

蔡英文辦公室指出，透過此行，蔡英文將分享台灣致力民主與繁榮的經驗，並期待國際社會更多理念相近的力量都能結合起來，共同對應當前嚴峻的國際政經挑戰，蔡英文也將感謝捷克及「公元兩千論壇基金會」長久以來對台灣民主的堅定支持。

據了解，蔡英文於2004年擔任陸委會主委時，曾獲邀赴捷克出席「第8屆公元兩千論壇」，而在任總統期間也三度為該論壇發表錄影演說；本次「第28屆公元兩千論壇」將以「證明民主的決心與韌性」（Proving Democracy's Resolve and Resilience）為題，並針對正瀕臨崩潰的全球秩序、脆弱的民主、民主與科技、烏克蘭論壇及區域所關注的重點領域進行研討。