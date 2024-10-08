5億生配偶又出招！　當庭喊冤非貪圖遺產：盼輸民事官司證清白

▲夏男今天在二審強調，「對於外界質疑他覬覦賴生遺產，只要等到民事（婚姻無效）部分判他輸，一切就會煙消雲散」。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市賴姓「五億高中生」墜樓死亡案，賴的配偶夏朝源因為假結婚，一審被依偽造文書罪判刑1年6月，夏男提起上訴後，今天（8日）在台中高分院穿著同款水藍色上衣出庭，他庭中一度痛哭，甚至說「外界質疑我覬覦賴生遺產，只要等到民事（婚姻無效）部分判我輸，一切就會煙消雲散」。對於夏男此番說法，賴母律師王彥表示，尊重夏男說法，「但如真心想要民事敗訴，可直接向法院聲請該婚姻是無效的」。

此案夏朝源在刑事部分，一審以偽造文書罪將他判1年6月有期徒刑，賴母控告的殺人罪部分，由台中高分院發回台中地檢署續查；至於賴母所提民事「婚姻無效之訴」，該案目前已開庭3次，本月底將要開第4次庭，預期屆時將會辯結。

夏男針對偽造文書罪部分提起上訴，今天在二審首次開庭，他向法官說，他沒有犯罪的想法或做法，所謂的結婚就是一起過日子，未料賴生死亡後，竟被外界用陰謀論看待，認為他想要賴生的遺產而犯案。

夏說，「我是否覬覦賴生遺產，只要等到民事判決判我輸，那一切就會煙消雲散，賴生死後我沒有主動拋棄繼承權、不代表我要繼承遺產，現在要讓社會接受我沒有計畫爭奪遺產，就是我不能繼承這財產，而我第一時間沒有拋棄繼承，是因為怕坐實謀財害命。」

夏男言下之意，就是目前進行的民事部分，他沒有要勝訴的想法，因案發原因根本就不是他眼紅賴生的財產，案後又怕坐實外界認為他貪圖財產的想法說法，所以未在第一時間拋棄繼承，目前又因為過了拋棄繼承遺產時間（法定拋棄繼承期限為3個月）無法辦理手續，就只能等待民事判決將他判輸，他才能以此自清。

▲賴母民事訴訟部分的律師王彥。（圖／記者白珈陽攝）

然而，此案民事部分，夏男律師先前開庭的動作，似乎與夏男今天說法相反，由賴母提告的民事婚姻無效之訴，在第二次開庭時，夏男律師呈上「很厚的書狀」，要主張夏男與賴生的婚姻有效成立，也提示夏、賴的親密生活舉證，並認為證人不須知道夏、賴是否有結婚真意。

從之前開庭的內容顯示，夏男在刑事判決出爐之前，仍想證明自己與賴生之間的婚姻有效，不過經刑事的偽造文書罪判刑1年6月，夏在今天二審出庭時，改口強調自己沒有想要賴生遺產、要等民事部分判輸去證明，甚至一度在法庭上哭泣，是否為獲判減刑而改變攻防策略，或是這是其真實想法，將由司法去釐清。

針對夏男今日說法，記者電訪夏母律師王彥，王彥表示，「夏男是否真的想拋棄繼承，我們尊重他的意見，究竟婚姻是否真的無效，還是要由法院的專業去判斷，關於夏男意見我們予以保留，如果夏男真心沒有想讓民事勝訴，他可以直接向法院聲請本案的婚姻是無效的。」

王彥表示，至於財產部分，夏男現在能繼承賴生財產，是因他還有法定配偶的身分，如果刑事、民事都判婚姻無效，自然夏男就不是賴的配偶，也沒權利繼承賴的遺產，屆時賴生的遺產將由賴生的繼承人進行分配。