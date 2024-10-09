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暖心雇主善用勞動部就促措施　力助智能障礙母子安穩就業維生計

▲巧匠舞音台灣鯛料理館老闆李宗銘，(中)善用勞動部就促措施，協助同為智能障礙的母子阿麗跟小維穩定就業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲巧匠舞音台灣鯛料理館老闆李宗銘，(中)善用勞動部就促措施，協助同為智能障礙的母子阿麗跟小維穩定就業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

巧匠舞音台灣鯛料理館老闆李宗銘，上遍國內外各大美食節目，除國宴主廚、產銷履歷達人、南訓傑出校友等多個榮譽頭銜外，李宗銘私下更是暖心雇主，聘用同為智能障礙的母子阿麗跟小維，更讓他們將罹癌生活無法自理的先生，帶到餐廳就近照顧，運用勞動部就業促進工具，讓母子穩定就業不再擔心生活生計問題。

▲巧匠舞音台灣鯛料理館老闆李宗銘，(中)善用勞動部就促措施，協助同為智能障礙的母子阿麗跟小維穩定就業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

李宗銘說，最先聘僱的是兒子小維，13年前在特殊高中畢業後，就在爸爸的陪同下來到餐廳，起初僅想有企業能照顧智能兒不求支薪，但在對談中發現小維家中經濟狀況，求助勞動部雲嘉南分署新營就業中心協助下，申請「僱用獎助措施」補貼其薪資。李宗銘坦言，教導小維比想像中辛苦，每個步驟需反覆教一個月，等學到下個步驟後又忘記上個步驟，但多年下來小維已十分上手，餐廳各項工作都已難不倒他，衍然成為全能小幫手！

▲巧匠舞音台灣鯛料理館老闆李宗銘，(中)善用勞動部就促措施，協助同為智能障礙的母子阿麗跟小維穩定就業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

而原為家庭主婦的阿麗，3年前家中經濟支柱的先生罹癌，為了治療病情花光所有積蓄，僅靠兒子的薪水維生，迫使阿麗需重返職場改善生計，因不擅使用網路、只能土法煉鋼去工廠尋職，但已屆中高齡且脫離職場30年，都未能順利找到工作，李宗銘輾轉得知後主動提供職缺給阿麗，並搭配勞動部「職場學習及再適應計畫」及「僱用獎助措施」的補助，提供阿麗一份穩定的薪水。

▲巧匠舞音台灣鯛料理館老闆李宗銘，(中)善用勞動部就促措施，協助同為智能障礙的母子阿麗跟小維穩定就業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署長劉邦棟表示，為提高雇主聘僱弱勢民眾的意願，勞動部推動「職場學習及再適應計畫」與「僱用獎助措施」，前者是鼓勵雇主聘僱特定對象待業者，幫助其在職場上有緩衝時間逐步適應，最長補助雇主3個月的職場學習及再適應津貼及行管輔導費；後者則是企業僱用失業滿30日以上，符合相關規範之特定對象勞工，將補助雇主每人每月9千至1萬5千元的獎助費用、最長發給12個月，計畫詳情可向雲嘉南各就業中心洽詢。

▲巧匠舞音台灣鯛料理館老闆李宗銘，(中)善用勞動部就促措施，協助同為智能障礙的母子阿麗跟小維穩定就業。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲巧匠舞音台灣鯛料理館老闆李宗銘，(中)善用勞動部就促措施，協助同為智能障礙的母子阿麗跟小維穩定就業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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關鍵字：

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