高雄已婚教官3度載女高中生去摩鐵　他澄清：學生暑假求輔導

▲摩鐵示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄一名已婚楊姓教官，今年暑假被3度直擊，騎乘機車載著校內的未成年高中女學生上汽車旅館。事件爆出後，楊教官目前已請假且不得入校，詳細情況仍待校方召開性別平等教育委員會調查。對此，楊教官喊冤，強調當時女學生跟他求助，他才會去。

楊姓教官在高雄市某一所高中任職7、8年，同時擔任生輔組長，今年也獲得教育部提名師鐸獎，但在決選階段未獲評審青睞，得到部長獎狀乙張算是安慰獎。豈料，楊姓教官今年7月、8月暑假期間，被三度目擊騎機車載著同校的未成年女學生上摩鐵。

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校方得知後，於9月30日依規定進行校安通報，並請該教官請假避免與當事人接觸，調查期間不得入校。教育局已督導學校於10月9日訂定召開性別平等教育委員會，進行調查事宜。

據《TVBS》報導，楊教官表示，女學生是高風險的列管對象，對方在暑假期間主動求助輔導，並要求到隱密的地方私聊。他表示，當下有強調自己不該去汽車旅館，但對方堅持要陪伴跟開導，他當下只能做出這種處置。

針對此事件，教育局強調，教職員和學生維持相處倫理分際距離是基本要求，尤其教官同時肩負國家責任，除身為學生表率，更不得有任何師生逾矩行為。對於校園性別事件，將嚴格依據《性別平等教育法》處理，不會有任何包庇行為。

教育局也會持續強化三級學校的性別平等相關宣導，強化宣導學生的身體界限與自我保護觀念，確保學生自我防護的意識，並整合輔導資源，致力營造一個友善、安全的學習環境。