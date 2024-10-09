　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「4000人斬」富豪暴斃！25歲AV嫩妻涉毒殺　女傭說話了

▲▼富豪野崎幸助娶AV嫩妻須藤早貴後健康「詭異惡化」。（圖／翻攝自推特）

▲左為須藤早貴、右為野崎幸助。（圖／翻攝自推特）

記者黃聖庭／綜合報導

日本和歌山縣77歲富豪野崎幸助於2018年暴斃身亡，遺體驗出大量興奮劑，因此當時25歲的嫩妻須藤早貴被懷疑涉有重嫌。最新野崎家女傭證詞指出，兩人經常有爭吵，因此野崎提出離婚，且命案發生當晚須藤行為相當異常。須藤在庭上始終主張無罪，預計此案將於今年12月12日宣判。

根據NHK報導，今年10月8日進行第十次庭審，檢方提交野崎家女傭的證詞，她指稱，須藤對野崎的態度冷淡，兩人經常有爭執，導致野崎提交離婚協議書，並怒斥「如果不甘心的話，就撕掉它。」在死亡當天晚上，女傭抵達時，發現須藤異常地待在一樓看電視，即使從二樓傳出異常聲響，她也沒有上樓查看。此案將於今年12月12日宣判。

野崎幸助曾號稱4000人斬，雖然曾經中風，但身體還算硬朗，但在跟須藤結婚後健康每況愈下，甚至一度因為漏尿而需要包尿布，3個月後突然暴斃身亡。

野崎體內殘留好幾公克興奮劑，且皮膚表面找不到注射痕跡，懷疑是透過食用的方式進入體內。警方也發現，須藤婚後曾用手機搜尋興奮劑資訊，並透過社群網站與田邊市內的毒販取得聯絡，涉有重嫌。

須藤原本是AV女優，常以素人身分拍攝，野崎是透過高級約會俱樂部認識她，當時開出每月給100萬日圓（約新台幣22萬元）求婚，須藤也藉此否認犯案，「我每個月都會拿到100萬，怎麼可能會是我做的。」

ET快訊
快訊／新新併闖關成功！　新光金股臨會72.29%贊成
中原大學「超帥英文老師」曝光！　女學生喊：徵女友
《黑白大廚》遭疑SET好的！　製作人親解真相：我也遺憾
LIVE／網紅名醫不倫美女營養師10年！汪建民病榻前求婚女友
「紅包不到1200去垃圾桶」！　新娘身分曝光
快訊／大谷翔平遭壓制僅敲1安　道奇快被淘汰
快訊／北韓軍方宣布「永久切斷」所有連接南韓公路、鐵路
洪榮宏21歲正妹女兒結婚了！　絕美婚紗照曝光
女移工產子「抖音募款求回家」！　承諾會返台

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／日航客機「飛台灣途中」尾翼異常！緊急折返成田

美28歲女子「拋棄未婚夫」娶伴娘！　結婚前夕才發現愛的是好友

2歲女童被媽男友虐待死亡　「屍體放嬰兒車上」推出去逛街3天

北海道船難26死　觀光船公司社長遭起訴

北韓軍方宣布　今起「永久切斷」所有連接南韓公路、鐵路

美國薯條評比出爐！麥當勞壓倒性奪冠　「這家名店」倒數第2

「4000人斬」富豪暴斃！25歲AV嫩妻涉毒殺　女傭說話了

日本政府今解散眾議院！　10／27舉行投開票作業

諾貝爾化學獎今揭曉！6領域學者呼聲最高　台灣翁啟惠再成大熱門

6.5萬人同時上線訂位！《黑白大廚》餐廳秒殺訂光　預訂暴增148%

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

輔大馬來西亞女僑生遭撞亡　男友淚：願來世還能在一起

空軍上兵打靶亡...是家中認養獨子　里長陪母認屍：不敢讓阿嬤知道

徐乃麟聞汪建民癌逝哽咽落淚　曾「資助汪媽半年醫療費」：微不足道..

憾汪建民不敵病魔離世　小禎：他活在大家心中

徐乃麟.楊繡惠大和解？邀清再上《衝衝衝》

快訊／日航客機「飛台灣途中」尾翼異常！緊急折返成田

美28歲女子「拋棄未婚夫」娶伴娘！　結婚前夕才發現愛的是好友

2歲女童被媽男友虐待死亡　「屍體放嬰兒車上」推出去逛街3天

北海道船難26死　觀光船公司社長遭起訴

北韓軍方宣布　今起「永久切斷」所有連接南韓公路、鐵路

美國薯條評比出爐！麥當勞壓倒性奪冠　「這家名店」倒數第2

「4000人斬」富豪暴斃！25歲AV嫩妻涉毒殺　女傭說話了

日本政府今解散眾議院！　10／27舉行投開票作業

諾貝爾化學獎今揭曉！6領域學者呼聲最高　台灣翁啟惠再成大熱門

6.5萬人同時上線訂位！《黑白大廚》餐廳秒殺訂光　預訂暴增148%

快訊／日航客機「飛台灣途中」尾翼異常！緊急折返成田

恐怖畫面！台66聯結車載鋼材鬆脫　撞門柱噴飛1圈「標誌遭砍頭」

堆疊式給付、公糧收購補貼都跳票！　張嘉郡轟：農民不是政策實驗品

快訊／新新併闖關成功！　新光金股臨會72.29%贊成

日媒專文聚焦台南　報導台南多彩歷史與文化魅力

雲林迎接30萬人潮！國慶焰火41分鐘史上最長　車流疏散成挑戰

台北郵展今起限定6天「262框珍貴郵票」亮相　總價值破1.5億元

美28歲女子「拋棄未婚夫」娶伴娘！　結婚前夕才發現愛的是好友

如果有第5戰　日媒預測達比修有、山本由伸有望對決

貿協帶領23家企業參加捷克布魯諾國際工業展　拓展中東歐商機

國際熱門新聞

「最有錢國家」排行出爐！台灣名次跌破眼鏡

宏國白蝦輸台暴跌67%　55年來最糟

以色列狂轟扛不住了！　真主黨高層態度大變：支持停火

北韓宣布：今起「完全切斷」通南韓道路

孔洞噴火柱　船員1秒飛天重摔慘死

2024世界大學排行　台大全球第172下滑20名

輝達強漲4.05％支撐　道瓊收紅126點

男友吃薯條「1舉動」惹毛櫻花妹　怒提分手

賴清德拋祖國論　美國務院：台海穩定是美國根本利益

4000人斬富豪暴斃！25歲AV嫩妻涉毒殺

女傭泳池聚會「穿太辣」！　住戶不滿

川普沒當選就完了　馬斯克：我可能得去坐牢

納坦雅胡撂話：黎巴嫩將像加薩一樣「面臨毀滅和苦難」

台灣進口加熱菸卡關遭日媒批判　日本外務省網頁發赴台提醒

更多熱門

相關新聞

AV女優全裸陳屍床上　遭砍多刀斃命

AV女優全裸陳屍床上　遭砍多刀斃命

墨西哥AV女優辛蒂（Cindy Elizabeth Hernandez Perez）被發現陳屍家中，全裸躺在床上，遭砍殺多刀身亡。她生前其中一篇貼文的弦外之音，讓外界懷疑可能與其死因有關。

「台第一女優」影片遭外流！　吳夢夢怒了：安靜看不行嗎？

「台第一女優」影片遭外流！　吳夢夢怒了：安靜看不行嗎？

AV女優浮屍港口　前一晚參加遊艇趴

AV女優浮屍港口　前一晚參加遊艇趴

AV女優「在家裸體」兒子全看光

AV女優「在家裸體」兒子全看光

日17歲少女陳屍旅館！「與男入住」最後身影曝

日17歲少女陳屍旅館！「與男入住」最後身影曝

關鍵字：

須藤早貴野崎幸助暴斃4000人斬AV女優

讀者迴響

熱門新聞

渣男名醫折磨網紅妻　腦溢血亡

汪建民「喪葬費籌不出來」社會局出手了！

「最有錢國家」排行出爐！台灣名次跌破眼鏡

獨／楊千霈回應婚變！「的確跟小孩都住台北」

無法杜絕蟑螂　雙月無預警宣布創始「青島店」即日起關店

汪建民生前最後一場錄影拄枴杖現身　

汪建民女友首發聲臨終前跟她求婚　

小三「美女營養師」挑釁網紅正宮！　鹹濕床照訊息曝光

情侶忘我熱吻！女方仙氣正臉曝...網驚呼：超羨慕

人夫無套車震女業務　衛生紙團露餡

不是感冒！肺腺癌7大警訊要當心　死亡率最高

26歲空軍上兵是獨子！母認屍淚崩

楊千霈爆8年婚變！

汪建民肺腺癌病逝　醫揭有錢、沒錢治療差很大

AV女優「梅毒陽性」：不想做了

更多

最夯影音

更多

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面