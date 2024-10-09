「4000人斬」富豪暴斃！25歲AV嫩妻涉毒殺　女傭說話了

▲左為須藤早貴、右為野崎幸助。（圖／翻攝自推特）

記者黃聖庭／綜合報導

日本和歌山縣77歲富豪野崎幸助於2018年暴斃身亡，遺體驗出大量興奮劑，因此當時25歲的嫩妻須藤早貴被懷疑涉有重嫌。最新野崎家女傭證詞指出，兩人經常有爭吵，因此野崎提出離婚，且命案發生當晚須藤行為相當異常。須藤在庭上始終主張無罪，預計此案將於今年12月12日宣判。

根據NHK報導，今年10月8日進行第十次庭審，檢方提交野崎家女傭的證詞，她指稱，須藤對野崎的態度冷淡，兩人經常有爭執，導致野崎提交離婚協議書，並怒斥「如果不甘心的話，就撕掉它。」在死亡當天晚上，女傭抵達時，發現須藤異常地待在一樓看電視，即使從二樓傳出異常聲響，她也沒有上樓查看。此案將於今年12月12日宣判。

野崎幸助曾號稱4000人斬，雖然曾經中風，但身體還算硬朗，但在跟須藤結婚後健康每況愈下，甚至一度因為漏尿而需要包尿布，3個月後突然暴斃身亡。

野崎體內殘留好幾公克興奮劑，且皮膚表面找不到注射痕跡，懷疑是透過食用的方式進入體內。警方也發現，須藤婚後曾用手機搜尋興奮劑資訊，並透過社群網站與田邊市內的毒販取得聯絡，涉有重嫌。

須藤原本是AV女優，常以素人身分拍攝，野崎是透過高級約會俱樂部認識她，當時開出每月給100萬日圓（約新台幣22萬元）求婚，須藤也藉此否認犯案，「我每個月都會拿到100萬，怎麼可能會是我做的。」