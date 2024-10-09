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京華城案驚見「嘉義1122」傳說　蔡阿嘎曾拍片介紹他

▲▼陳盈助。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲陳盈助。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者葉國吏／綜合報導　

台北地檢署偵辦京華城容積率案，9日傳喚11名證人，其中發現嘉義市「博弈教父」陳盈助也在其中，讓人憶起陳盈助的「嘉義1122傳說」。

北撿持續追查京華城案，9日傳喚嘉義市「博弈教父」陳盈助，根據了解陳盈助跟個政黨政治人物交友，曾透過李文宗交付政治獻金給柯文哲或民眾黨，因此傳喚陳盈助說明。▲▼蔡阿嘎：嘉義人才知道的10件事】。（圖／翻攝YooTube／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎：嘉義人才知道的10件事。（圖／翻攝YooTube／蔡阿嘎）

陳盈助被視為國內地下簽賭教父，陳盈助也因喜愛「1122」數字並將名下豪車都掛該數字，意外成為「嘉義人才知道的十件事」的傳說，就連嘉義人的網紅蔡阿嘎，去年也以「挑戰嘉義人才知道的十件事」為題拍攝影片，其中「嘉義人才知道的一組神祕號碼？」他秒答1122，還語帶玄機透露，嘉義人只要在路上看到車牌數字「1122」「罩子放亮一點」。

2021年5月被封為「博弈教父」的陳盈助，因涉嫌洗錢及賭博等罪緩起訴處分，開出須繳納8億5千萬元給國庫，含另2名共犯緩起訴金條件，合計近10億元，創下台灣史上最高額處分金紀錄。

驚人的是陳盈助不僅立即繳清外，還同意緩起訴2年期間捐助2千萬元給犯罪被害人保護協會，嘉義多年神祕「1122」數字傳說也跟著曝光，而陳盈助光2020年捐獻公益的金額就多達3200多萬元，讓他在地方上贏得「嘉義大善人」的名聲。

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