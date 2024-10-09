韓國瑜送暖！曾邀陳佩琪到大巨蛋聽江蕙　國慶大典「保留柯文哲座位」

▲慶籌會主委韓國瑜於國慶晚會致詞。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

113年國慶晚會於台北大巨蛋順利落幕，此次為國民黨籍的立法院長韓國瑜擔任慶籌會主委，加上位在同黨台北市長蔣萬安執政縣市，現場滿滿中華民國國旗，還邀前台北市長郝龍斌出席，但因前台北市長柯文哲被羈押禁見而無法到場。據了解，韓國瑜早在9月底就「主動送暖」，邀請柯妻陳佩琪參加晚會，但陳因心理狀況不佳婉拒；此外，韓國瑜將於10月10日國慶大典上再送暖，保留柯文哲原本的座位。

今年國慶晚會於5日晚間在台北大巨蛋舉辦，睽違8年再度回到台北市，且由於立法院負責國慶籌備，韓國瑜加上蔣萬安這2位國民黨組合，讓現場旗海飄揚，國民黨立委、市議員們熱情響應，市長任內曾接觸到大巨蛋的郝龍斌也受邀參加，一同歡慶中華民國生日。

曾讓大巨蛋停工又復工的柯文哲，自9月5日因京華城案被羈押禁見，目前仍待在台北看守所當中，使民眾黨台北市議員張志豪日前感嘆，國慶晚會所有人在大巨蛋開心聽歌時，沒有一個人感謝柯文哲克服許多困難把大巨蛋完成，但每一個人都在享受這個成果。

▲慶籌會主委韓國瑜、台北市長蔣萬安、行政院長卓榮泰等人出席10月5日國慶晚會。（資料圖／記者林敬旻攝）

但據了解，韓國瑜於9月底「主動送暖」聯繫民眾黨團總召黃國昌，表達想邀陳佩琪參加10月5日國慶晚會，甚至稱如果陳佩琪有意願，韓願本人親自邀請；由於大巨蛋啟用至今柯文哲從未踏入，加上陳佩琪喜歡看棒球，民眾黨曾有轉達陳佩琪並詢問意願，但陳因柯被羈押至今心情低落，自認不適合參加歡慶場合，怕「掃了大家興致」，所以婉拒邀約。

另外，韓國瑜的暖舉還不只這一件。每年10月10日在總統府前都會舉辦國慶大會，並邀請在野黨主席到場觀禮，去年柯文哲、時代力量黨主席王婉諭、親民黨主席宋楚瑜等在野黨領袖都有出席，國民黨主席朱立倫選擇缺席；據了解，儘管柯文哲無法到場，但韓國瑜今年將保留柯的座位，黃國昌日前也有說明，黨團8名立委都會親自出席。

對此，民眾黨發言人吳怡萱證實，黨部已經收到國慶籌備委員會的正式邀請函，感謝韓國瑜在籌辦國慶大典時，繁忙之餘仍不忘留意細節，特別為柯文哲留下觀禮座位，這份心意與好意，民眾黨由衷感謝。

吳怡萱表示，柯文哲過去在面對國家重要慶典時皆親自出席，秉持國家大於政黨、大於個人，團結一致創造共融社會，進而共榮發展，是所有台灣人都認同的理念。民眾黨雖遭逢重大衝擊，仍會堅定守護價值理念，善盡在野監督角色與職責，這份邀請函的到來，與「一笑置之」形成極大對比，民眾黨點滴在心頭。

▼韓國瑜保留柯文哲10月10日國慶大會的主席座位。（圖／記者袁茵翻攝）

▼去年國慶大典時，柯文哲以專職黨主席身份出席，一旁還坐著王婉諭、宋楚瑜等在野黨領袖。（圖／ETtoday資料照）