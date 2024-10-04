高雄3超商店員「肉身擋玻璃門」秒吹爆　現場恐怖畫面曝光

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

山陀兒颱風挾強勁風雨侵襲高雄，網路上流傳，位在鼓山區的一家7-11超商，昨(3日)中午有3名店員奮力頂住超商玻璃大門，不料門仍被吹破，3人當場被吹進店內，整家超商滿目瘡痍。該棟社區住戶則表示有看到監視器影片：「幾乎跟電影一樣，蠻慘的。」

臉書社團爆料公社瘋傳一段影片，地點是位於鼓山區的7-11農神門市，當時3名店員死命頂著超商的玻璃大門，不料下一秒超強的陣風吹來，大門直接從下方往上掀起，3人連門帶人當場往後噴飛，室內貨架及全部商品瞬間四處亂飛，天花板也被強風通通吹落，所幸3人看起來沒有大礙，事後都自行從天花板堆中爬出。

▲▼山陀兒颱風釀成重災。（圖／記者吳世龍攝）

《ETtoday新聞雲》記者今日上午重回災後現場，目前周圍已拉上封鎖線，大門橫倒在地，騎樓滿是玻璃碎片，店內輕鋼架天花板幾乎被吹掀，商品櫃也全都移位，電線也被拉扯的亂七八糟。

據悉這家門市是加盟店，上午已有2名業者在場勘災、拍照，不過業者不願受訪。警方表示，昨日未接獲店家報案。

▲▼業者重回現場勘災。（圖／記者吳世龍攝）

附近女住戶表示，經常到這家門市消費，昨日有看到網路流傳的監視器畫面，覺得很荒謬，今天特別來看看這家超商到底怎麼了。女子說，昨天的風真的太恐怖了，家裡的窗戶也差點被拆了，已經20幾年沒這樣過，沒想到這家門市這麼慘。

住在該棟社區的女住戶說，當時風從超商門口直接灌進去，玻璃整個爆出來，監視器幾乎跟電影一樣，蠻慘的，很怕他們受傷，早上還有問店員妹妹有沒有受傷，還好他們說沒有，應該是這邊風切，瞬間風勢釀災。

▲▼附近住戶表示，宛如電影場景。（圖／記者吳世龍攝）

由於高雄市仍有許多住戶停水停電、被吹倒的路樹及招牌阻斷道路、山區還有許多居民尚未返家等等，重建家園也需要時間，因此今日全市停止上班上課。市府也動員漏夜展開復原工作，將倒塌樹幹、路障排除，也循減輕軌沿線，立拚今日下2點全線復駛。