快訊／新北瑞芳大雨特報　阿美家園預防性撤離87戶180人

▲新北市瑞芳區公所會同警消人員進行預防性疏散避難。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

阿美家園因山陀兒颱風來襲造成聯外道路中斷，已於10月5日15時55分完成暫時性改善恢復單向通行，因今（7日）中央氣象署已對於本市瑞芳區再度發布大雨特報，晚間至清晨（20至8時）東北季風南下，降雨熱區為東南側山區，有短時大雨（40mm/hr）發生機會，累積雨量初估可達90至130毫米，市府為確保居民的生命財產安全，下午由瑞芳區公所會同警察局、消防分隊等單位聯合進行阿美家園預防性疏散撤離行動，共計撤離87戶180人，分別疏散至親友住處與瑞龍活動中心。

瑞芳區公所指出，爲防範大雨來襲造成災害，感謝族人配合本所疏散避難小組及警消人員撤離，以減少豪雨可能帶來的危害；本所優先針對老弱婦孺、行動不便及弱勢族群等撤離，共計撤離87戶180人，其中 77位居民撤離至瑞龍活動中心，另外103位居民將自行依親前往親友家避險。本府養護工程處已於阿美家園入口處設立封鎖線並派員管制，防止晚間有民眾誤闖進入危險區域。

瑞芳區長楊勝閔表示，豪雨來襲不可掉以輕心，區公所全力提供安置期間所需的各項生活保障，其中特別感謝瑞芳礦工醫院提供免費醫療病床給慢性病患者收容及衛生所醫護人員進駐收容所以備不時之需，確保每位族人在避難收容處所的生活穩定、安心，瑞芳區公所應變中心已啟動防災措施，將持續密切監控鄰近轄內山區、沿海地區的安全狀況，並與相關單位合作，協助民眾做好防災整備和撤離工作。

▲收容所瑞龍活動中心發放物資。

▲救護車將病患轉送至礦工醫院安置。