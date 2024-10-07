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新北代表台灣榮獲「WITSA全球創新與科技卓越獎」首獎

▲新北代表台灣榮獲「全球創新與科技卓越獎」首獎。（圖／新北市研考會提供）

▲新北市參與2024年WITSA舉辦之Global Innovation and Tech Excellence Awards頒獎典禮，以「資安線上課程系統」勇奪「傑出數位教育獎」首獎。（圖／新北市研考會提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市於6日赴亞美尼亞共和國葉里溫（Yerevan）參與2024年WITSA舉辦的Global Innovation and Tech Excellence Awards頒獎典禮，新北市政府係經由中華民國資訊軟體協會國內初選，最終自全球10國共22件提案激烈的競爭中脫穎而出，代表臺灣勇奪素有國際資通訊界奧斯卡美譽的「WITSA全球創新與科技卓越獎」，以創新公共教育模式的資安線上課程，榮獲「傑出數位教育獎（E-Education & Learning Award）」首獎之殊榮，顯見新北市在智慧科技創新應用的耀眼成果，於國際上有目共睹。

「世界創新暨科技及服務業聯盟（World Innovation, Technology and Services Alliance, WITSA）」是全球資通訊科技服務產業最大的同業組織，來自全球五大洲並擁有85個經濟體之會員組織，為推動軟體資服應用落地與產業數位轉型，攜手各國政府共創數位經濟，WITSA透過舉辦「全球創新與科技卓越獎」，以全球影響力、可擴張性、創新特色與功能性、落實應用的解決方案為評選標準，表揚各會員代表的數位解決方案與應用標竿案例，鼓勵運用科技彌平數位落差，破除各國貿易障礙，每年均吸引眾多國際公私部門激烈競爭；今年度共計127件提案參與競賽，其中來自臺灣的提案共斬獲六大獎項，於國際舞臺展現優異的數位實力。

▲新北代表台灣榮獲「全球創新與科技卓越獎」首獎。（圖／新北市研考會提供）

▲新北市政府代表出席領獎。

新北市資訊中心主任陳富添表示，榮獲此獎項對於新北市運用科技在資安教育領域上的推展是極大肯定。此次以「新北市政府資安線上課程系統－資安統籌管理平臺」為參獎主題，獲獎關鍵在於將高度專業的資安專業課程線上化，藉由系統協助市府全體員工能在不受時間與地域的限制下，即可接受線上數位教育，達到個人的終身學習。

陳富添說，又系統具有多項創新學習及管理功能，含強調以使用者為中心之一站式個人化學習模式、完善的資安管制及訓練成效之追蹤管考機制，全面控管新北市各機關之認知與訓練皆須有一致的水準，落實臺灣主張「資安即國安」的戰略目標，於眾多國際競爭者中脫穎而出，獲頒「傑出數位教育獎」首獎。

新北市作為全臺灣人口數最多的城市，市府轄下設有489個機關單位，共計3萬多名員工，員工人數眾多分布在29個不同的行政區內為市民服務，為了確保數位資訊及各種市政服務的連續性和安全性，提供全方位的守護，讓市民生活能更安心，因此新北市政府從內部積極培育員工的資安意識及專業職能培訓，並統籌管理全市府的資安作業，提升城市資安防護能量讓全體機關皆能正常運行各項業務服務，以保障城市安全，維護社會的公共利益，建構一座堅韌安全的智慧城市。

▲新北代表台灣榮獲「全球創新與科技卓越獎」首獎。（圖／新北市研考會提供）

▲新北市榮獲「2024 WITSA全球創新與科技卓越獎」首獎。

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