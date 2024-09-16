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教授貪污幫找槍手寫論文...還性侵女博士生　高科大：停聘3個月

▲高雄科技大學楠梓校區。（圖／高科大提供）

▲高雄科技大學。（圖／高科大提供）

記者賴文萱／高雄報導

國立高雄科技大學唐姓、王姓教授涉嫌收賄，協助幫學生「找槍手」代寫論文，護航通過學位考試，其中，唐男還曾對指導的女博士生伸出狼爪，性侵猥褻得逞，橋頭地檢署16日偵結起訴。對此，高科大回應表示，對涉案教師，秉毋枉毋縱態度，已由三級教評會依教師法對唐師作暫時停聘三個月處分，另王師部分仍在三級教評審議程序中。

針對2位教授爆發醜聞案，高科大今發聲明表示，關於本校教師涉犯貪污治罪條例之公務員違背職務收受賄賂罪等，經橋頭地方檢察署提起公訴。本校尊重檢調機關調查偵辦結果，但在法院尚未判決有罪確定前，希冀各界平衡看待本案。

高科大表示，對涉案教師，秉毋枉毋縱態度，已由三級教評會依教師法對唐師作暫時停聘三個月處分，另王師部分仍在三級教評審議程序中。

關於教師涉犯利用權勢性交罪，高科大也已啟動校安通報，並依性別平等教育法開啟校內性平調查，唐師所涉性平案另啟教評審議。

至於違反學術倫理學生，本校已依法規召開違反學術倫理調查委員會，如經調查確認違反學術倫理情形屬實，則撤銷其學位並以退學論處。

▲▼ 高科大傳確診。（圖／高雄科技大學）

▲高科大爆發教授醜聞案。（圖／高雄科技大學）

據了解，唐、王2人為高科大工業工程與管理學系專任教授，但卻涉嫌收受學生金錢，協助學生找「槍手」代寫論文，並且護航學生通過學位考試取得學位。

橋頭地檢署今年7月發動搜索，帶回唐、王2人，以及其所指導的學生，經複訊後，檢方認為唐、王以及一名鄭姓學生涉犯貪污治罪條例嫌疑重大，且有羈押之原因及必要性，因此向法院聲請羈押禁見。

案經法院裁定，分別裁定唐、王、鄭以20萬、10萬、5萬交保，另外劉姓、陳姓、江姓、葉姓、蔡姓等5名學生經檢察官訊問後則均以10萬元交保。

檢方後續偵辦發現，王、唐兩人幫指導的博士生、碩專生找來槍手代寫論文，並找來熟識的教授擔任口試委員會委員，來幫學生們取得學位，學生們分別於2019年及2023、2024年間，博士生交付32餘萬元、碩士生交付10萬元，好讓教授護航通過學位考試。

此外，檢察官還查出，唐姓教授在2015年間，還曾對女學生伸出狼爪性侵和猥褻，因此一併偵結，依違背職務收賄罪起訴王、唐兩人，並依利用權勢性交罪起訴唐男。

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