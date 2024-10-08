防範登革熱病媒蚊　屏東縣全面啟動孳生源清消作業

▲屏東縣政府環保局籲清除登革熱孳生源 。（圖／屏東縣政府環保局提供）

記者陳崑福／屏東報導



山陀兒颱風侵襲帶來強風豪雨，造成縣轄內部分地區淹水及環境髒亂，在國軍、各級政府部門與有關單位協助下，災後環境清理工作已接近尾聲，面對颱風後的積水和雜物堆積，病媒蚊孳生的風險隨之增加，登革熱的防治刻不容緩，縣長周春米指示全面啟動環境消毒。

環保局表示，颱風過後環境的整頓與清理非常關鍵，但更重要的是徹底清除病媒蚊孳生源，防止登革熱等傳染病的爆發。為了確保居民健康，嚴防登革熱病媒蚊孳生，縣長周春米呼籲縣民朋友一起動手清，邀請志工、各村里及公私部門全面投入孳生源清除，集中清理颱風後遺留的積水、容器、淤泥堆積等，災後全面進行消毒，以減少登革熱病媒蚊的孳生機會。

環保局表示，屏東縣自113年1月迄今登革熱本土病例共9例，為避免颱風過後發生登革熱病媒蚊孳生，務必落實巡、倒、清、刷四步驟，尤其庭院、陽台、地下道、排水溝等容易積水的區域，應自主檢查並清除戶外花盆、桶子、輪胎等積水容器，環保志工持續投入病媒蚊孳生源清除工作，本年度迄今累計動員13,393人次，環保局近期偕同各鄉鎮市清潔隊於放晴後陸續進行校園、市場及公共區域的環境消毒，徹底杜絕登革熱疫情蔓延。