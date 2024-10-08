　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

防範登革熱病媒蚊　屏東縣全面啟動孳生源清消作業

▲屏東縣政府環保局籲清除登革熱孳生源 。（圖／屏東縣政府環保局提供）

▲屏東縣政府環保局籲清除登革熱孳生源 。（圖／屏東縣政府環保局提供）

記者陳崑福／屏東報導

山陀兒颱風侵襲帶來強風豪雨，造成縣轄內部分地區淹水及環境髒亂，在國軍、各級政府部門與有關單位協助下，災後環境清理工作已接近尾聲，面對颱風後的積水和雜物堆積，病媒蚊孳生的風險隨之增加，登革熱的防治刻不容緩，縣長周春米指示全面啟動環境消毒。

▲屏東縣政府環保局籲清除登革熱孳生源 。（圖／屏東縣政府環保局提供）

▲屏東縣政府環保局籲清除登革熱孳生源 。（圖／屏東縣政府環保局提供）

環保局表示，颱風過後環境的整頓與清理非常關鍵，但更重要的是徹底清除病媒蚊孳生源，防止登革熱等傳染病的爆發。為了確保居民健康，嚴防登革熱病媒蚊孳生，縣長周春米呼籲縣民朋友一起動手清，邀請志工、各村里及公私部門全面投入孳生源清除，集中清理颱風後遺留的積水、容器、淤泥堆積等，災後全面進行消毒，以減少登革熱病媒蚊的孳生機會。

環保局表示，屏東縣自113年1月迄今登革熱本土病例共9例，為避免颱風過後發生登革熱病媒蚊孳生，務必落實巡、倒、清、刷四步驟，尤其庭院、陽台、地下道、排水溝等容易積水的區域，應自主檢查並清除戶外花盆、桶子、輪胎等積水容器，環保志工持續投入病媒蚊孳生源清除工作，本年度迄今累計動員13,393人次，環保局近期偕同各鄉鎮市清潔隊於放晴後陸續進行校園、市場及公共區域的環境消毒，徹底杜絕登革熱疫情蔓延。

ET快訊
快訊／士兵打靶中彈亡　軍方曝原因
新竹女移工躺阿嬤床產子　最新狀況曝
輔大女學生畫面曝！2國小任薩克斯風老師　年初才帶男友返鄉
徐乃麟低頭道歉！喊話上《衝衝衝》破冰　楊繡惠回應了
輔大女學生遭BMW撞死　校方回應了
翰品酒店新莊歇業　家電、床鋪50元起
快訊／許姓上兵打靶「遭子彈射穿臉部」身亡
八仙塵爆翻版！4.3顆星餐廳開罰金額出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／台南麻豆區謝厝寮民宅傳火警　消防人員搶救滅火

黑白大廚正夯　蔡宗豪請農業局結合廚藝大賽行銷農產品

建立友善安全交通環境！　雲林縣地方交安宣導啟動

防範登革熱病媒蚊　屏東縣全面啟動孳生源清消作業

成醫、三總聯手獲選AI影響性中心　穩健扎實態度成為強力樞紐

屏東自小貨車故障「擺雨傘警戒」　潮州警幫推車即時排除

全國第一「2024致敬城鄉魅力大賞」雲林縣奪11項大獎

環境部手機回收抽大獎　台東環保局加碼兌換環保洗手乳

男載80歲老母就醫「不慎反鎖車內」　東港警神救援助她脫困

屏東婦迷路說不清楚外出理由　內埔警助她平安返家

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

埔里「流浪一哥」遭騎士撞命危　肇逃畫面曝！8車經過全無視

Toyz入獄「手搖店嚴重虧損」　蹦闆曝最大原因：真的不賺錢

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

典典寶寶吃水餃「燙到哈氣」好萌　喝完牛奶看趙小僑：媽咪Yummy～

吳宗憲留3房給鹿希派！　「會投資有P用，會投胎才重要」

柴不要穿！穿自製雨衣超氣　爸：是你下雨還要去散步的

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

台東離奇車禍男遭撞輾　現場掉落數件蕾絲內衣、望遠鏡

快訊／台南麻豆區謝厝寮民宅傳火警　消防人員搶救滅火

黑白大廚正夯　蔡宗豪請農業局結合廚藝大賽行銷農產品

建立友善安全交通環境！　雲林縣地方交安宣導啟動

防範登革熱病媒蚊　屏東縣全面啟動孳生源清消作業

成醫、三總聯手獲選AI影響性中心　穩健扎實態度成為強力樞紐

屏東自小貨車故障「擺雨傘警戒」　潮州警幫推車即時排除

全國第一「2024致敬城鄉魅力大賞」雲林縣奪11項大獎

環境部手機回收抽大獎　台東環保局加碼兌換環保洗手乳

男載80歲老母就醫「不慎反鎖車內」　東港警神救援助她脫困

屏東婦迷路說不清楚外出理由　內埔警助她平安返家

38歲韓男自由潛水溺斃沖繩！沒帶供氧設備下海　沉海底才被發現

陸男為「漲粉」稱性侵逾20人　被逮改口：以為造自己謠不違法

國慶焰火雲林登場「訂房率飆破8成」　停國道路肩觀看最高罰6千

收入翻倍！史瓦帝尼嬰兒「取名Taiwan」　感謝台灣信貸基金

雷／《黑白大廚》總冠軍出爐！　「他爆冷第一個遭淘汰」全場傻眼

營養師傳授「彩虹飲食法」　避免肌膚飢餓型老化

AI伺服器暢旺！緯創9月營收「年月雙增」　還寫下單月歷史次高

支付股王LINE Pay拚上市　證交所10／11審議

王少偉內湖置產2間房！約會許藍方被拍　遭質疑「女主人身份」曝真相

清泉崗士兵「子彈貫穿臉部亡」　軍方證實操作不慎...槍托墜地擊發

地方熱門新聞

台東離奇死亡車禍　死者7天前才因竊盜被聲押未准

男子停役後欠款165萬元拒繳強制執行管收獲准

基隆首核發泡水車慰助金　放寬住屋受損申請條件

台南女看護直播猥褻阿公　二審改判6月

桃園報廢YouBike1.0　議員揭逾5千輛苦無去處

2024國慶焰火！交通攻略一次看　4條接駁全線免費

文藻大學被吹破爛「轟炸慘照」曝

台南大內長照中心火警業者及護理師及時滅火疏散住民未釀災

台電南投區處動員南下屏東縣支援搶修復電

山陀兒重創金山　朱銘美術館災後慘況曝

高鐵大道通車啟用！雲林交通便利動線再提升

台南左鎮噶瑪噶居寺購置小家電贈左鎮區65歲長者

慶賀重陽節台南市今發放重陽敬老金36萬多人受惠

土城LG09站變電所室內化　都市計畫變更增加公園綠地

更多熱門

相關新聞

台電南投區處動員南下屏東縣支援搶修復電

台電南投區處動員南下屏東縣支援搶修復電

山陀兒颱風期間，屏東縣遭受強風暴雨肆虐，導致多處電力中斷；台電南投區處表示，於第一時間即組織應變小組，火速派遣支援團隊南下、協助屏東區處搶修，截至今日凌晨2時順利完成所有搶修作業，為所有受影響用戶恢復電力。

屏東執行分署對颱風受災義務人採寬緩執行

屏東執行分署對颱風受災義務人採寬緩執行

林邊大橋鐵皮廣告看板遭強風吹落　東港警急救援

林邊大橋鐵皮廣告看板遭強風吹落　東港警急救援

北市爆第2例本土登革熱！曾去新店高風險場域

北市爆第2例本土登革熱！曾去新店高風險場域

颱風後「2種傳染病」警戒！疾管署發醫界通函：未來1周恐反撲

颱風後「2種傳染病」警戒！疾管署發醫界通函：未來1周恐反撲

關鍵字：

登革熱屏東縣政府環保局山陀兒颱風孳生源

讀者迴響

熱門新聞

快訊／56歲汪建民離世！

「PEETA葛格」驗尿陰性　涉持毒遭偵辦

汪建民肺腺癌逝！醫示警8症狀「常被誤認感冒」

即／清泉崗基地爆意外！士兵打靶「子彈貫穿臉部」送醫亡

汪建民過世！馬國畢發聲

超吃流量App排行　第一名台灣人都在用

汪建民躺病床「緊握阿Ben的手」

汪建民寶媽差12歲姐弟戀太轟動！

路易莎爆「投資虧損」　重訊公布損失總額

獨／森林系餐廳「Thai J」宣布歇業

遊日注意！　電車癡漢「過激化」手法曝光

即／逢甲商圈大火「市府陷濃煙中」消防灌救中

爽用到明年！「LINE免費貼圖超可愛」6款快下載

首對兩岸同性伴侶　高雄登記結婚

67歲阿吉仔錄中國國慶影片炎上！妻無奈揭真相

更多

最夯影音

更多

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

埔里「流浪一哥」遭騎士撞命危　肇逃畫面曝！8車經過全無視

Toyz入獄「手搖店嚴重虧損」　蹦闆曝最大原因：真的不賺錢

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

典典寶寶吃水餃「燙到哈氣」好萌　喝完牛奶看趙小僑：媽咪Yummy～

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面