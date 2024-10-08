一氣40年不見！靠這本灰塵超厚「奉天宮電話簿」　阿嬤團圓親弟

▲台中一名阿嬤與弟弟40年未見，靠著一本電話簿找回彼此。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名90歲陳姓阿嬤跟弟弟在40多年前吵架，2人自此不再見面，阿嬤近期感到年事已高，過去為何而吵也早就不在意，相當思念弟弟，由家人帶著阿嬤回到龍井區娘家，結果一看發現娘家早就搬走。經當地員警翻出一本20多年的當地奉天宮、村里辦公室製作的電話簿，順利找到阿嬤弟弟的名字，但為空號，還是里長認出阿嬤弟弟鄰居名字，才輾轉尋到人。

烏日警分局龍東所近日接獲民眾尋求協助，一名90歲陳姓阿嬤近期悶悶不樂，因年事已高，想見見多年未聯繫的胞弟。阿嬤女婿黃男聽聞，馬上就帶著阿嬤回到龍井區龍東村娘家，結果一看，發現當地早就物換星移，就連阿嬤都認不出家在哪。

警方依照阿嬤所提供的名字、年紀，找來龍東里長林金鍊一同協助，想起派出所有一本20多年前製作的奉天宮電話簿，發現裡頭真的有阿嬤所述的一名男性名字，但上頭電話是舊版7碼，在電話開頭加上2後撥打，也為空號。

經里長查閱電話簿，發現可能有鄰居認識該名阿嬤的弟弟，立即向鄰居求助，經好心鄰居確認，阿嬤的弟弟就搬到不遠處一間超商附近，眾人立即驅車前往，正好阿嬤80多歲弟弟也在家，讓姊弟倆順利團圓。弟弟見到姊姊突然來訪，滿臉驚喜，相隔40年未見，一時熱淚盈眶。陳姓阿嬤也向警方、里長表達感謝之意，最後留下合照留念。