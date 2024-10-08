在巡邏車面前闖紅燈！台中公車司機詭辯「闖黃燈而已啦」下場慘

記者鄧木卿／台中報導

台中市有市區公車撞死東海女大生後，警方9月29日啟動「公車大執法」的首日，范姓男子駕駛的統聯市區公車就在巡邏員警面前闖紅燈，正當其他車子等停時，公車如箭一般衝出，所幸當時沒行人要過馬路，警方立即追上去，范男先是抱怨執法嚴苛，結果性子一急，竟說只是「闖黃燈」而已，後來有影片為證，范才坦承，全案依法最高可處5千4百元。

▲台中一輛統聯公車闖紅燈，駕駛竟詭辯「闖黃燈而已啦」。（圖／民眾提供，下同）

台中警察局第四分局南屯派出所員警行經五權西路與大忠南街口，當路口所有車輛都停等紅燈之際，一輛公車飛快衝出病駛，現場騎士、行人都傻眼，員警見狀立即上前攔停，范男先是抱怨執法過於嚴苛，且擔心誤點頻頻看手錶，最後竟然說出只是搶黃燈而已。

員警不願爭辯，再三強調影片會說話，范男這才坦承錯誤，全案依道路交通管理處罰條例第53條，開罰1千8百元至5千4百元不等。

第四分局表示，針對轄內文心路與向上路口、五權西路與大墩路口、忠勇路與永春南路口等3處公車易違規地點重點執法，出動近300名警力，祭出8張罰單；交通組組長陳敬中亦率隊前往轄內中鹿客運南屯站停車場宣導，分析113年1-8月大客車事故，A2致人受傷車禍21件、A3財損碰撞17件，主要肇因分析為駕駛恍神、分心，呼籲駕駛守法，維護行人安全。