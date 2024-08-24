會計小資女賣F1假票騙1600　帳戶被凍結...白目轄扯：不然還她錢

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府將在9月28日舉辦F1封街賽車展演，3萬張門票早被秒殺搶光，搶不到票的李女從臉書發現38歲徐姓女子要拋售票券，即使1張票多出300元，仍開心匯出1600元買了2張，不料錢一匯出就被徐女封鎖，李女不堪被騙報警，徐女隔天要提領發現帳戶遭凍結，4天後警方上門逮人，徐女懊悔說，以為沒人會為了1600元報案，「不然我還她錢好嗎？」

▲▼從事會計工作的女子想在封街賽事賺點小利，在網路謊稱有門票騙錢。（圖／民眾提供，下同）

台中市警四分局日前接獲李女報案，指她在臉書購票社團群內，看見有人張貼販售「國際賽車展演」門票，李女不疑有它，隨即以Messenger私訊賣家，雙方搭上線後，李女提出想查看票券序號的要求，卻被對方一句「你不買，很多人要買」等話語搪塞，擔心買不到票的李女想都沒想急著匯款，以每張800元購買2張門票，馬上網路轉帳1600元到指定帳戶。

李女匯出且傳送轉帳記錄截圖後，苦等不到對方回應，這才發現自己已被對方封鎖，連忙報案，員警聞訊確定遭到詐騙，第一時間通報銀行圈存該筆帳戶金額。

徐女隔天要去提領卻發現帳戶遭到凍結，擔心東窗事發，果然，4天後，警察找上門，從事會計工作的徐女懊悔說，她身上沒票，只是想趁賽事賺點小利，更不認為有人會為了1600元報案，警方訊問後將徐女依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。