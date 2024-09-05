IG問「有台中人想夜遊嗎」　口罩遮牌炸街好嗨！7人被傳喚嚇壞

記者鄧木卿／台中報導

台中市20歲江姓男子在餐廳工作，9月1日當天放假，心生無聊，於是在自己IG詢問「有台中人想夜遊嗎？」果然吸引6人報名，大家先在某巷口集合，為尋求刺激，都拿口罩遮住車牌，從南屯往高美濕地一路炸街狂奔，警方獲報立即調閱監視器清查車牌，江男夜遊完一回到家就接到警方電話，以為神不知鬼不覺，如今嚇得說不出話，其他6人也陸續傳喚到案。

▲「有台中人想夜遊嗎」，7輛機車騎士以口罩遮住車牌炸街，最高可罰4800元。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第四分局黎明所日前獲報，有多輛機車半夜行駛在環中路、向上路口，全都以口罩遮掩車牌，一路呼嘯炸街，立即擴大調閱周邊CCTV鏡頭，確定違規時間、路段，再往前追溯發現，7輛機車駕駛先在永春南路82巷內集結，然後拿出預先備妥的口罩遮掩車牌，整裝完畢後上路。

據了解，江男在IG上發布「有台中人想夜遊嗎？」廣邀群上不特定民眾參與，陳男、黃男等6人看到後，立刻在約定時間前往與會，原以為遮住車牌就不會被發現，結果大家結束夜遊一回到家，馬上接到警察來電，全變成小綿羊乖乖來派出所報到。

警方除依道路交通管理處罰條例第13條，機車用口罩遮蓋車牌，使不能辨別其車號，最高可處4800元外，另針對車輛改裝排氣管影響行車安全部分，違反同法第16條，另函請監理所與環保局召回（驗車）檢驗開罰。

▲7名騎士一結束夜遊，馬上接到警察電話。