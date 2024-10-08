考委人事案協商破局　吳思瑤：時間緊迫不宜切割處理

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨團召集黨團協商，討論考試委員的審查時程，但綠營認為人事案不宜分開處理，應納入NCC、司法院一起。最終三黨無共識，將再由立法院長韓國瑜召集協商。民進黨團幹事長吳思瑤說，這個會期的時間非常緊迫，關於幾大人事同意權要一併思考，都應當在法定期程完成，這是立法院的法定義務。

民眾黨團日前於院會提案，要求16日起加開全院委員會，審查考試院人事案，審查完畢後於11月1日行使同意權投票表決，全案在三黨團無異議下逕付二讀。不過，討論時，藍白兩黨團雖皆對時程無異議，但民進黨團認為，時間緊迫，應與NCC及司法院等人事案一起安排，才能更有效處理。最終，作為召集人的民眾黨團總召黃國昌宣布，因三黨無共識，將再發文給立法院長韓國瑜請他再召集協商。

吳思瑤8日受訪表示，這個會期有四大預算案，也有四個人事同意權，包括考試院、大法官這兩個憲政機關，以及NCC、公平會兩個獨立機關，綠營希望能夠把人事同意權的行使期程，透過韓國瑜召集的朝野協商，一起討論清楚。

吳思瑤也說，民進黨團主張人事同意權的審查與行使，是立法院的法定職責，朝野都要履行憲政忠誠義務，任何人事同意權都應當在法定期程完成，所有人事同意權都應一併思考而非單一考量或切割式處理。