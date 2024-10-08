山陀兒虐台創6紀錄8死　檢警介入調查

圖、文／鏡週刊

秋颱山陀兒上週襲台，緩慢的速度、謎樣的路徑，釀成南強風、北暴雨的特殊災情，共造成4人死亡、700多人受傷，還創下17級強風、高屏連放4天假、登陸前警報時間最久等6項紀錄。雖然颱風從南部登陸，但外圍環流配合東北季風產生輻合效應，導致基隆北海岸降下暴雨，引發土石流、淹水災情，此外，屏東安泰醫院颱風期間發生重大火災，釀成8人死亡、75人受傷的悲劇，檢警消及衛福部已介入調查，希望盡快釐清原因、追究責任。

▲高雄低窪地區出現淹水災情，居民靠橡皮艇進出。

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山陀兒颱風在台灣西南部滯留打轉期間，外圍環流為台灣東半部迎風面帶來大量降雨，再加上與東北季風產生交互作用，造成基隆、北海岸及北部山區出現驚人暴雨，除此之外，山陀兒也夾帶強風登陸高雄，沿海普遍出現13級以上強陣風，其中高雄2個港口更測得17級強風，創下紀錄，風力遠大於氣象署預估的14級強陣風。

▲山陀兒的強風重創南部，屏東地區歷經摧殘，滿目瘡痍。

山陀兒的強風橫掃高雄、屏東，恐怖的災情畫面到處可見，包括民宅雨遮遭狂風掀起、餐廳2樓外牆整片被吹落、高雄港區貨櫃碼頭4噸重的空貨櫃被吹起翻倒等，街道市容滿目瘡痍，看起來十分驚悚。不僅南部地區遭山陀兒肆虐，北部的基隆、北海岸以及新北的瑞芳、金山等地，也因颱風外圍環流帶來的暴雨成了重災區。

▲基隆天外天焚化爐清潔大樓旁的邊坡土石坍方，連公務車也遭到波及。

山陀兒謎樣的路徑，詭譎難測，在在考驗中央及地方政府的應變能力，從颱風侵襲前的預防、颱風假放或不放，一直到災後重建、未來防風防汛的規劃，都非常重要，也難怪前中央氣象局局長鄭明典在臉書有感而發：「山陀兒的強風直接襲擊大城市，這是過去沒發生過的情況，應該是有一些可以學習的地方！」



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