柯文哲「貼身帳房」緊急出境逃亡！　滯留日本恐通緝

▲柯文哲。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

檢廉偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案又有重大突破！威京集團主席沈慶京的心腹朱亞虎不僅認罪，還供出柯在市長室和沈喬京華城容積率及捐多少政治獻金，讓期約行收賄構成要件更加穩固。

不僅如此，檢廉追查金流還鎖定全案的關鍵人物：柯的貼身帳房、綽號「橘子」的祕書許芷瑜，不過，早在檢廉8月28日發動搜索前，她就接獲柯指令緊急出境，當時應曉薇已遭境管，在機場被攔下，但許芷瑜未被鎖定，早在8月27日就出境抵達日本。隨著全案進入收網階段，仍滯留日本的許芷瑜如遲不回台到案說明，恐面臨通緝。

▲柯文哲的貼身帳房許芷瑜，綽號「橘子」，8月底接獲柯指令出境赴日。

除了柯文哲的貼身帳房橘子許芷瑜浮上檯面，本刊調查，朱亞虎9月27日到案已坦承，2020年為了讓京華城容積率從392%增至560%，曾與沈慶京到台北市政府市長室，與柯文哲及副市長彭振聲面談。

本刊調查，李文宗2018年擔任柯文哲市長辦公室主任，隔年出任台北捷運公司董事長後，與朱亞虎接上線，2人多次針對京華城容積率與民眾黨資金運作進行討論，後來李更涉嫌以有問題的錢，找來學者孫鳳群等人成立新故鄉智庫協會、眾望基金會及木可公關公司，這些單位是否利用不實單據套出資金，讓柯文哲用來買房等，是檢廉追查重點，對此，李文宗全盤否認，他與朱亞虎均已遭羈押見。

▲沈慶京遭羈押後，京華城建案土地已遭扣押111億元。

本刊也接獲爆料，指朱亞虎曾在2017年針對京華城案，寫陳情信給柯文哲的愛將蔡壁如，朱、蔡2人還在北市府市長辦公室北側的顧問辦公室（現為會議室），見面至少5次，此外，朱亞虎更在2020年京華城爭取容積率從392%增加至560階段，與沈慶京一同到台北市政府市長室與柯文哲密會談京華城案及民眾黨資金。

▲朱亞虎（圖）認罪坦承行賄，與沈慶京2022年到柯文哲市長室見面談京華城案。

知情人士指出，沈慶京與柯文哲在市長室密會達成相互幫忙的共識後，沈即交代朱亞虎找7位威京集團員工， 2020年3月以「假政治獻金、真賄款」的方式，每人30萬元共捐210萬元給民眾黨，對柯表達善意。朱亞虎到到案坦承，2020年3月沈親自下口諭要他找7名員工匯款210萬元給民眾黨，目的是要確認京華城容積率保住560%。

▲柯文哲帳房李文宗（圖）協助處理京華城案行收賄遭羈押。

朱亞虎接獲指示後，以集團旗下鼎越開發等公司資金，由京華城監察人張志澄找來黃淑雯等5位同事當人頭，並與法務長陳俊源研究後，由他們7人在3天內將公司給的現金，以每人30萬元匯進民眾黨政治獻金專戶，藉此規避政治獻金法，匯完款後朱亞虎也與柯文哲的帳房李文宗進行確認，張志澄等7人到案後，均坦承是人頭捐獻者，朱亞虎遭收押，陳俊源及張志澄涉案情節較重被交重保，其餘5被告請回。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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