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柯文哲貼身帳房「橘子」身分起底！曾傳緋聞　現金、USB都她管

「橘子」許芷瑜從市長連任時的實習生做起，深受柯文哲重用，去年大選已成柯最信任的貼身帳房。（翻攝陳思宇臉書）

▲「橘子」許芷瑜從市長連任時的實習生做起，深受柯文哲重用，去年大選已成柯最信任的貼身帳房。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「要查柯文哲的金流，『橘子』才是最關鍵的一塊拼圖！」知情人士透露，綽號「橘子」的許芷瑜是民眾黨主席柯文哲的遠親、家臣，深獲柯信任，她對柯忠心耿耿，不僅負責柯的祕密行程、現金、私帳及USB隨身碟和手機管理，柯赴陶朱隱園與沈慶京見面時，許芷瑜也是少數能陪同柯出席的人，顯見橘子的角色在柯營舉足輕重，甚至比已遭收押的大帳房李文宗更為核心，更有「地下主席」之稱。

本刊調查，橘子是在柯文哲競選連任台北市長期間加入柯團隊，原本是市長辦公室的實習生，後來進入市長室擔任機要，柯第二任市長期間，許多公開行程都可見她如影隨形，並曾擔任柯LINE帳號管理員，柯出訪新加坡，她也以市府祕書處聘用研究員的身分陪同，柯卸任市長、專職擔任民眾黨主席期間，橘子則在主席辦公室任職祕書，今年總統大選後的感恩餐會，她也獲邀出席，與柯的關係可見一斑。

知情人士並說，橘子擔任祕書及帶實習生期間可說是「班長」，檢廉近日二度約談柯的另一名行程祕書黃心緗，極可能就是希望從黃的供詞中取得橘子的行蹤、工作等細節，以釐清她與柯及京華城案的關係。

陳佩琪（右）到台北看守所附近聲援老公柯文哲，她涉以ATM存現金方式處理京華城賄款，遭調查中。（鏡新聞提供）

▲陳佩琪（右）到台北看守所附近聲援老公柯文哲，她涉以ATM存現金方式處理京華城賄款，遭調查中。

一名柯營人士更以「地下黨主席」形容橘子，該人士說，柯過去每週三在黨中央開黨務重要會議，陪同出席的都是橘子，她好惡分明，不少黨工形容她像是「柯媽在阿伯身邊的分身及眼線」，只要是她不喜歡的人，都會被她參上一筆。

過去在市府期間，橘子就被柯文哲交代負責處理財團第二、三代，當時曾與媒體鬧出衝突風波的華新麗華、元大馬家第三代焦姓市府實習生，就是由橘子負責「看管」。

議員陳怡君（右）曾拿著橘子質詢柯文哲（左），指稱他的貼身隨扈與「橘子」傳緋聞。（翻攝北市議會直播）

▲議員陳怡君（右）曾拿著橘子質詢柯文哲（左），指稱他的貼身隨扈與「橘子」傳緋聞。

不只如此，橘子去年5月起還出任杜聰明博士獎學金基金會董事，任期至2027年5月，據悉她是柯文哲的遠房親戚，柯曾說她是已故「台灣醫學之父」杜聰明的曾孫女，柯媽何瑞英也曾公開說過她是「我表姊的女兒再嫁過去的那邊的孫，是杜聰明的外孫」。當年許進入市府任職，曾遭議員質疑是柯媽引薦，但遭柯媽以「我們沒那麼不要臉」否認，強調她不會干政。

橘子在市府任職爆出的爭議不只一樁，檢廉近日另約談在柯身邊擔任隨扈長達6年的陳文鐘，2021年11月曾遭本刊踢爆撈過界、操守不佳，柯震怒才決定將他調離隨扈一職；當時北市議員陳怡君質詢時再爆料，指陳是有婦之夫卻還「偷吃橘子（指許芷瑜）、射後不理」，但柯否認。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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