　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

秋冬空品不良季節來臨　環境部祭3新制：提前2至4小時預警

▲環境部舉行秋冬空品不良應變啟動會議。（圖／記者楊惠琪攝）

▲環境部舉行秋冬空品不良應變啟動會議。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台灣地區在秋冬季節因受氣象因素影響，容易出現擴散條件差，導致空氣品質不良，環境部今舉行113年度秋冬季節空品不良應變啟動會議，宣布啟動3項新措施，未來空氣品質預警將改以小時濃度達紅色警告等級時，即發布防護通知訊息，提前至少2至4小時，並提出「建置區域聯防」、「落實精準應變」等作法。

環境部今邀集各地方政府環保單位舉辦年度秋冬季節空品不良應變啟動會議，部長彭啓明提出「強化受體防護」、「建置區域聯防」、「落實精準應變」3項新措施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

彭啓明表示，現行空氣品質指標（AQI）是以過去較長時間平均濃度計算，當AQI達到預警等級時，民眾已暴露多時，對敏弱族群或孩童影響顯著，這次提出「強化受體防護」新措施，將以小時濃度達AQI紅色警告等級時，即在空品監測網及環境即時通App發布防護通知訊息，可提前至少2至4小時以上，讓民眾及早防護。

彭啓明指出，今年秋冬季節，環境部將「建置區域聯防」，在特定天氣型態且空品不良時，上風處空品區也會同步啟動應變，例如預報明日中部空品區空品不良AQI>100，且天氣型態為東北季風，除中部空品區啟動應變外，上風處的竹苗空品區也會同步啟動應變措施，期望上下風處空品區共同應變，減緩空品惡化。

彭啓明說，近年空品不良的指標污染物也逐漸由懸浮微粒轉為臭氧，為「落實精準應變」，各縣市執行應變作為時，應針對不同污染物採行不同應變措施，如發生臭氧空品不良時，要求大型高臭氧生成潛勢製程的2000家工廠配合應變、大型連鎖餐飲業強化污染防制，以及加油站檢視油氣回收設施等，精準強化應變作為。

ET快訊
快訊／山陀兒激似「恐怖賽洛瑪」！高雄明放颱風假？今晚8點宣布
快訊／新北市明天上午9時起　高灘地停車場只出不進
快訊／花蓮宣布了！　今晚6時起停班停課
山陀兒快到家門口…台東一半鄉鎮首長不在！饒慶鈴在義大利急返台
90%葉菜被搶光！醫驚曝「超市現場戰況」　這2類剩比較多
LIVE／山陀兒暴風圈觸陸！　氣象署最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／山陀兒激似「恐怖賽洛瑪」！高雄明放颱風假？今晚8點宣布

東海岸1區域「鏡頭君率先陣亡」　一票人緊盯：願一切平安

割頸案乾哥乾妹一審宣判　衛福部：令人難過「我們不要放棄他們」

7月放3天颱風假「她哀喊這次別放了」　一排苦主哭：薪水慘扣1萬

不斷更新／高雄「今晚8點可知」明天是否放假！6縣市宣布時間曝光

快訊／山陀兒進逼！花蓮縣政府今晚6時起停班停課

環境部修正公布「空氣品質標準」　PM2.5規定全亞洲最嚴

山陀兒暴風圈今晚掃花東　台鐵花東5列車照開、6班次停駛

拍照留念畫面曝！F1賽車燒胎痕保存到明天　2天吸150人衝現場　

LIVE／山陀兒暴風圈觸陸　氣象署最新說明

虎斑貓手捧大肚子艱難舔毛　抬頭直盯爸：你在看什麼？

陳曉東攻蛋唱跳〈心理遊戲〉　喘到倒地：當偶像容易嗎！

練習生當SJ銀赫前唱〈SORRY, SORRY〉！　一開場就搶拍...他眉頭緊皺：實力不足

聯結車右轉撞直行機車　騎士跳開險成輪下亡魂

百輛超跑公益車聚破20億　「風神帕加尼」也共襄盛舉

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

2歲弟能認30種汽車品牌　一看Logo秒唸答案超狂！

河北彩伽工作狂「結婚就引退」　曝理想型：有不錯台灣男性可交往嗎？

西門町炸彈蔥油餅攤起火　街頭藝人即興饒舌引網怒

孫安佐對戰韓森　日練4小時：要打爆他！

快訊／山陀兒激似「恐怖賽洛瑪」！高雄明放颱風假？今晚8點宣布

東海岸1區域「鏡頭君率先陣亡」　一票人緊盯：願一切平安

割頸案乾哥乾妹一審宣判　衛福部：令人難過「我們不要放棄他們」

7月放3天颱風假「她哀喊這次別放了」　一排苦主哭：薪水慘扣1萬

不斷更新／高雄「今晚8點可知」明天是否放假！6縣市宣布時間曝光

快訊／山陀兒進逼！花蓮縣政府今晚6時起停班停課

環境部修正公布「空氣品質標準」　PM2.5規定全亞洲最嚴

山陀兒暴風圈今晚掃花東　台鐵花東5列車照開、6班次停駛

拍照留念畫面曝！F1賽車燒胎痕保存到明天　2天吸150人衝現場　

LIVE／山陀兒暴風圈觸陸　氣象署最新說明

台水第五區處完成防颱整備　加強檢測穩定供水

台南秋祭武聖祭祀大典舉行 　古禮六佾舞莊嚴隆重

《神劍闖江湖》54歲和月伸宏「健康狀況不佳」！　決定休刊

快訊／山陀兒激似「恐怖賽洛瑪」！高雄明放颱風假？今晚8點宣布

全家推最貴咖啡之后！超稀有0.01%產量「夏威夷可娜」1杯近300元

中國大滿貫賽首輪大爆冷　廖振珽「輸2贏3」大逆轉扳倒南韓一哥

山陀兒挑戰強颱！新北明上午9時起　高灘地停車場只出不進

東海岸1區域「鏡頭君率先陣亡」　一票人緊盯：願一切平安

董至成主動打給楊繡惠「聽她哭10分鐘」！　自認：加入演藝圈就沒羞恥心

割頸案乾哥乾妹一審宣判　衛福部：令人難過「我們不要放棄他們」

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

生活熱門新聞

即／山陀兒詭貼2地區首發陸警

山陀兒暴風圈今晚觸陸　粉專曝8縣市颱風假可能連放2天

快訊／5縣市明天風雨達停班課標準　氣象署最新預測出爐

山陀兒大轉彎！他見路徑「閃過中央山脈」：會很慘

不斷更新／停班停課一覽！花蓮2地、蘭嶼今放颱風假

快訊／山陀兒陸警擴大！　9縣市豪大雨特報

山陀兒連3天颱風假？　氣象署揭關鍵

沒中央山脈！山陀兒恐逼強颱登陸高屏

山陀兒明觸陸大轉彎　切台時序出爐

山陀兒估「巔峰狀態」登陸　全台風雨程度出爐

山陀兒恐強颱「暴風圈下半天觸陸」　明後全台影響最劇

山陀兒鬼切風雨拉長　4熱區降雨恐破千

山陀兒估2:30首發陸警　穿台最大變數曝

山陀兒挑戰強颱「恐破紀錄登陸高雄」　南台灣暴潮+大潮防淹水

更多熱門

相關新聞

全台SRF體檢14家將退場　加嚴戴奧辛排放標準

全台SRF體檢14家將退場　加嚴戴奧辛排放標準

環境部進行SRF製造及使用廠體檢，製造廠中有30%至48%待加強，另有6%使用廠待加強，其中2成（14家）廠商將退場，環境部年底也將加嚴SRF使用廠的重金屬、戴奧辛標準。

碳費基金人人覬覦　引爆資源爭奪

碳費基金人人覬覦　引爆資源爭奪

制定碳費應務實　而非「愛惜羽毛」

制定碳費應務實　而非「愛惜羽毛」

彭啓明：台灣電價相對便宜　是否調漲尊重專業

彭啓明：台灣電價相對便宜　是否調漲尊重專業

綠通膨是排碳大戶想少繳費的藉口

綠通膨是排碳大戶想少繳費的藉口

關鍵字：

空氣品質環境部秋冬季節新措施防護通知

讀者迴響

熱門新聞

即／山陀兒詭貼2地區首發陸警

山陀兒暴風圈今晚觸陸　粉專曝8縣市颱風假可能連放2天

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」

快訊／5縣市明天風雨達停班課標準　氣象署最新預測出爐

台南人夫激戰小三！　元配崩潰輕生亡

山陀兒大轉彎！他見路徑「閃過中央山脈」：會很慘

不斷更新／停班停課一覽！花蓮2地、蘭嶼今放颱風假

快訊／山陀兒陸警擴大！　9縣市豪大雨特報

即／中颱山陀兒來勢洶洶！　台南今晚9點宣布是否放假

山陀兒連3天颱風假？　氣象署揭關鍵

快訊／《黑暗榮耀》朴志雅離世！享年52歲

被水槽「大眼緊盯」　她嚇到尖叫

沒中央山脈！山陀兒恐逼強颱登陸高屏

山陀兒明觸陸大轉彎　切台時序出爐

山陀兒估「巔峰狀態」登陸　全台風雨程度出爐

更多

最夯影音

更多

虎斑貓手捧大肚子艱難舔毛　抬頭直盯爸：你在看什麼？

陳曉東攻蛋唱跳〈心理遊戲〉　喘到倒地：當偶像容易嗎！

練習生當SJ銀赫前唱〈SORRY, SORRY〉！　一開場就搶拍...他眉頭緊皺：實力不足

聯結車右轉撞直行機車　騎士跳開險成輪下亡魂

百輛超跑公益車聚破20億　「風神帕加尼」也共襄盛舉

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面