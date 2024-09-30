秋冬空品不良季節來臨　環境部祭3新制：提前2至4小時預警

▲環境部舉行秋冬空品不良應變啟動會議。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台灣地區在秋冬季節因受氣象因素影響，容易出現擴散條件差，導致空氣品質不良，環境部今舉行113年度秋冬季節空品不良應變啟動會議，宣布啟動3項新措施，未來空氣品質預警將改以小時濃度達紅色警告等級時，即發布防護通知訊息，提前至少2至4小時，並提出「建置區域聯防」、「落實精準應變」等作法。

環境部今邀集各地方政府環保單位舉辦年度秋冬季節空品不良應變啟動會議，部長彭啓明提出「強化受體防護」、「建置區域聯防」、「落實精準應變」3項新措施。

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彭啓明表示，現行空氣品質指標（AQI）是以過去較長時間平均濃度計算，當AQI達到預警等級時，民眾已暴露多時，對敏弱族群或孩童影響顯著，這次提出「強化受體防護」新措施，將以小時濃度達AQI紅色警告等級時，即在空品監測網及環境即時通App發布防護通知訊息，可提前至少2至4小時以上，讓民眾及早防護。

彭啓明指出，今年秋冬季節，環境部將「建置區域聯防」，在特定天氣型態且空品不良時，上風處空品區也會同步啟動應變，例如預報明日中部空品區空品不良AQI>100，且天氣型態為東北季風，除中部空品區啟動應變外，上風處的竹苗空品區也會同步啟動應變措施，期望上下風處空品區共同應變，減緩空品惡化。

彭啓明說，近年空品不良的指標污染物也逐漸由懸浮微粒轉為臭氧，為「落實精準應變」，各縣市執行應變作為時，應針對不同污染物採行不同應變措施，如發生臭氧空品不良時，要求大型高臭氧生成潛勢製程的2000家工廠配合應變、大型連鎖餐飲業強化污染防制，以及加油站檢視油氣回收設施等，精準強化應變作為。