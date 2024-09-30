環境部修正公布「空氣品質標準」　PM2.5規定全亞洲最嚴

▲大氣環境司長張順欽說明空品標準修正重點。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內每4年檢討一次空氣品質標準，環境部今修正發布「空氣品質標準」，其中各界最關注的細懸浮微粒（PM2.5），年平均值及日平均值分別由原先的15及35 µg/m3，加嚴為12及30 µg/m3，為亞洲最嚴格的標準，預計2030年達標，其他污染物也同步加嚴。

環境部大氣環境司長張順欽說明，環境部今發布修正「空氣品質標準」，除加嚴PM2.5濃度標準外，也提高懸浮微粒（PM10）、臭氧（O3）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）等濃度標準。

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張順欽指出，各縣市是否符合空氣品質標準的判定方式，也由「整體縣市各測站平均值」修正為必須「站站達標」，進一步強化防制區認定的嚴謹性。此外，配合空品標準加嚴，自明年1月1日起調整民眾每日接收空氣品質指標（AQI）的濃度門檻，採更嚴格的防護標準，提前啟動污染應變。

環境部部長彭啓明表示，本次修正的空氣品質標準係依循世界衛生組織(WHO)指引，務實加嚴各項空氣污染物標準，尤其PM2.5已被廣泛證實與心血管及呼吸道疾病息息相關，這次加嚴也是根據國家衛生研究院最新本土健康研究結果，標準是亞洲最嚴格，預計本次修正的空氣品質標準達標年為2030年。

環境部說明，明年1月起調整空氣品質指標各污染物門檻數值，採更嚴格的防護標準，可預期未來民眾接收到空氣品質預警通報的頻率將增加，但這並代表空氣品質變差，而是因採用更嚴格的通報標準，提前通知污染源啟動各項減排措施，並強化民眾健康防護。