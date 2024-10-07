嘉義滿月男嬰「腹部瘀青」疑受虐！　媽搬出護理之家怒報警

▲嘉義縣一名滿月男嬰疑似受虐，目前在加護病房觀察中。（示意圖／ETtoday資料照）

文／中央社

嘉義縣大林鎮某產後護理之家發生滿月男嬰疑遭受虐，造成腹部瘀青情況，目前在加護病房觀察，家屬向警方報案，嘉義縣衛生局派員調查；業者則回應一切照正常程序照護。

滿月男嬰的母親今天向媒體投訴表示，產後與剛出生不久的兒子住在大林鎮某產後護理之家坐月子，不料，4日發現兒子腹部有大面積的瘀青及抓痕，當時詢問護理之家員工，僅說是嬰兒有疝氣情況，腹部加以按摩導致。

男嬰母親指出，因兒子腹部還有破皮抓痕，無法理解按摩怎麼會造成這樣子，立即將兒子送醫，目前在大林慈濟醫院加護病房觀察。

男嬰母親說，自己也不敢繼續住在護理之家，當天就搬出來，並向警方報案，因尚未釐清兒子腹部傷勢如何造成，目前暫不提告。

大林慈濟醫院急診部主任李宜恭表示，1名1個月大男嬰因腹部有瘀傷，4日送到大林慈濟醫院急診室就醫，經過診療後，因為怕有內出血等狀況，先安排住院檢查。目前小孩子狀況穩定，若後續檢查無其他症狀，這幾天就可以安排出院。

遭投訴的護理之家回應，一切都按照正常的程序照護，因已進入調查階段，不便做任何回應。

嘉義縣衛生局指出，接到嬰兒疑似受虐情況，已派員前往大林鎮被投訴的護理之家調查，釐清真相。