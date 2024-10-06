手機被盜不用怕了！Google「防盜」新功能　偵測被偷立即上鎖

▲Google近期向部分Android手機推送全新的反盜竊功能。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

當你手機不慎遺失的時候，除了使用傳統的定位功能來搜尋手機位置，或是遠端清空手機避免資料外洩外，現在Android用戶多了一個新選擇了。目前有消息指出，Google近期向部分Android手機推送全新的反盜竊功能，其中包含盜竊檢測鎖（Theft Detection Lock）、離線設備鎖（Offline Device Lock）以及遠程鎖（Remote Lock）等功能。

根據《gsmarena》報導指出，盜竊檢測鎖是這次Android 15中的新增功能，其利用AI技術和手機的多種傳感器來檢測與盜竊相關的常見動作，例如當有人從你手中搶走手機並開始奔跑時，系統會立即偵測到這種動作，手機隨即自動鎖定，並阻止所有對應用程式和資料的讀取動作。此外，該功能還可以檢測與自行車或汽車移動相關的動作，一旦判定可疑，便會自動啟動鎖定機制。

而離線設備鎖則是一種防止小偷試圖將手機長時間保持離線狀態的功能，如果有人試圖在竊取手機後長期保持設備不連接網路，離線設備鎖將會自動鎖定手機，避免資料泄露，讓小偷無法利用或破壞設備。

而遠程鎖功能，其實在此之前就有類似的功能問世，但這次更新進一步強化該功能。當「查找我的設備」（Find My Device）功能被關閉或用戶無法登入Google帳號時，用戶仍然可以透過自己的電話號碼來遠程鎖定手機，保護設備上的資料不被不法之徒利用。這對那些無法使用Google帳號找回手機的用戶提供了額外的保障。

其實早在8月Google I/O大會上，這些功能就有被公布出來，當時官方也表示，公布後會首先選擇在巴西首先測試這項功能，其背後原因主要是該國的手機失竊率偏高，當地用戶對這樣的功能有強烈的需求。目前Google除了再巴西當地釋出這項功能外，也開始陸續在其他國家釋出該項反竊盜功能。

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