iPhone 12換16「官方估值0元」原因傻眼！果粉驚：第一次看到

▲原PO舊機換購iPhone 16，結果估值0元傻眼了。（示意圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人舊機換新機，都希望折扣到最高價！但一名果粉傻眼直呼，舊iPhone 12仍可運作，爬類似文章，說只要功能正常，有機會以這系列5000元上限換回，豈料官方來信通知「估值0元」，原因讓原PO錯愕，「翻譯一下大概是說外傷太多！」文章引發其他網友笑虧，「第一次看到0元的，笑死！」

一名網友在PTT表示，他在官網買iPhone 16，想拿舊機iPhone 12去換購，等待官方估價過程中，他也實際爬文查詢，「手機只要功能能正常使用，就會最高價換回，當然是寫上限5000元。」

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殊不知，官方寄信通知，表示舊機iPhone 12「只值0元」，原因是「裝置外殼或背面玻璃上有超過13處瑕疵或凹痕，且這些凹痕的長度超過5毫米。」

慘遭打槍的原PO哀喊，「我本以為是電池（健康度）只有70%被打槍」，沒想到是因為手機外觀有損傷而導致掉價，最後他決定把手機拿回來，去別的地方賣1000至2000元比較實在。

原PO拿回iPhone 12後，也拍下外觀畫面，引來底下網友熱議，「現場跟線上有差異，現場是能開機功能正常似乎就最高價」、「線上的受害者，爬文就一堆了，還浪費時間」、「第一次看到0元的，笑死」、「傷痕也太多了吧，0元正常」、「感覺還好，現場不看外傷，這樣0元有點誇張，現場能開機螢幕相機沒問題就最高價」。

其他網友分享收購價，「我13mini在日本換直接最高價耶，電池78%外傷一堆，感覺日本認定比較寬一點」、「感覺沒什麼標準，我之前12換購，邊框撞了一個有感小凹痕，螢幕有點擦傷，也是給最高價」、「13Pro一般手機行12000元賣掉」、「現場估價很大方，只要能開機、觸控和相機正常運作，就直接最高收購價」、「我13Pro裸機使用一堆刮痕也摔很多次，線上也讓我換9800元」。