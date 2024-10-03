玩夾娃娃機送iPhone！台主「已讀不回」賠錢還被判刑

▲劉姓台主誆稱夾娃娃送iPhone，結果有顧客集點成功，又已讀不回放鳥對方。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

新竹一名劉姓男子平時經營娃娃機台，沒想到他竟謊稱「集點送iPhone」，等到顧客真的集到點數，卻又已讀不回，因而被告上法院。最後劉男不但要倒賠錢，還被新竹地院判刑，得不償失。

根據判決書內容，劉男平時在新竹縣某處娃娃機店經營機台，為了吸引顧客花錢遊玩，於是在機台上擺放公告，指稱集點能夠換取iPhone手機。

黃姓顧客看見公告後信以為真，陸續在劉男經營的機台消費，最終花費了4萬9,550元，終於集滿120點，於是透過通訊軟體聯繫劉男，打算兌換iPhone手機大獎。

▲黃姓顧客集點成功後，滿心歡喜想換手機，卻遭劉姓台主已讀不回。（示意圖／CFP）



豈料劉男得知黃男成功集點，竟開始藉故拖延，最後更是直接已讀不回，根本沒有打算兌現承諾。黃男得知受騙後相當生氣，立即前往警局報警、提告。

由於在案件審理的過程中，劉男與黃男以5萬5,000元達成調解，並且當場支付1萬元，也承諾剩下的錢匯按月分期支付，新竹地院法官審理後，依照詐欺取財罪，判處50天有期徒刑、緩刑2年，全案仍可上訴。