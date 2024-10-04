蘋果未推摺疊機原因曝！這問題一直解決不了　網傳2027年才能上市

▲專家曝蘋果遲遲未推出摺疊手機，是因為一直無法解決螢幕礙眼的「摺痕」問題。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

蘋果的iPhone16才剛上市不到1個月，研發部門就忙著測試摺疊手機iPhone Flip，消息流出後，全球果粉無不熱血沸騰。專家透露，蘋果的摺疊手機因無法解決讓內部覺得礙眼的「摺痕」問題，導致手機遲遲無法上市，但蘋果未來仍有望進入摺疊手機市場，而且未經證實的消息指出，這款手機最快可能在2027年發布。

外媒tomsguide報導，彭博社首席記者兼蘋果專家古爾曼（Mark Gurman）透露，儘管蘋果此前在很大程度上忽視了摺疊手機市場，但他們內部確實研發了「帶有摺痕」的可折疊手機。格爾曼指出，雖然摺疊手機的螢幕存在摺痕是很普遍的問題，但這個刺眼的摺痕並不是蘋果所願意看到的，這也是為什麼蘋果遲遲未推出摺疊手機的原因之一。

然而，未像其他競爭對手一樣推出可摺疊手機，也無法撼動蘋果在手機市場中的龍頭地位，因為就目前來看，摺疊手機市場僅佔據了智慧型手機市場的一小部分，而iPhone現有手機的銷售量也遠遠超過了其競爭對手的摺疊手機，而不少果粉也在不斷等待中，開始逐漸放棄蘋果會推出摺疊手機的希望。

儘管如此，古爾曼對蘋果未來推出摺疊手機依舊充滿信心，因為儘管現有成果不盡人意，但蘋果卻始終沒有放棄研究相關技術，而古爾曼也認為，蘋果未來推出的摺疊手機可能將改變市場格局，「如果蘋果能借鏡Google、Motorola和三星等品牌現有設備的經驗，那麼它的第一款摺疊手機將可能具備迄今最佳的蘋果設備，並改變遊戲規則」。

據傳，蘋果可能會在2027年發布該公司的第一款iPhone Flip，而在此之前，蘋果可能會推出其他可摺疊設備，例如iPad與MacBook的混合產品。不過，古爾曼還未確認這類設備的具體進展，僅期許iPhone Flip將成為具備革命性的創新手機。