剛過日本突回頭！國泰飛紐約A350急降東京羽田

▲國泰CX840轉降東京羽田機場。（圖／翻攝Flightradar24）



記者蔡紹堅／綜合報導

國泰航空一架原定由香港飛往美國紐約的A350機型航班，傳出因緊急情況降落在日本東京的羽田機場。對此，國泰航空表示，飛行途中一名旅客身體不適，航班緊急轉降東京羽田機場，已於當地時間6日凌晨1時44分安全降落，並將旅客送醫治療。

根據航班動態網站資訊，CX840航班5日下午5時31分從香港起飛，原本預計在紐約當地時間5日晚間9時4分飛抵甘迺迪機場，航程約15小時，但卻在北海道東部的海域折返，於日本當地時間凌晨1時40分降落在東京羽田機場。

▼國泰航空A350客機。（圖／路透社）



國泰航空表示，10月5日從香港啟程前往紐約甘迺迪機場的CX840航班，飛行途中因一名顧客身體不適，需要轉飛東京羽田國際機場。航機於10月6日當地時間1時44分安全降落，機場人員隨即安排該顧客送醫治療。

國泰航空提到，根據機組員運作與休息的法定要求，航機需在當地停靠過夜，公司為其他旅客提供了協助並安排酒店住宿。

國泰航空預計，CX840航班將在日本當地時間6日晚間9時20分，重新啟程前往紐約甘迺迪機場。

上月初，國泰航空一班由香港飛往蘇黎世的A350機型，在起飛不久後就出現了發動機起火的緊急情況，飛機最終雖安全返航，沒有造成任何傷亡，但也導致國泰航空對旗下所有的同型飛機進行了檢查，並更換了若干引擎零件。