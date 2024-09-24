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大陸 大陸焦點 特派現場

女子搭機遭猛踹椅背嗆大陸妹　國泰航空宣布香港夫婦「終身黑名單」

記者柯沛辰／綜合報導

中國一名金姓女網友17日搭乘國泰航空班機，由香港飛往英國倫敦，不料因調整椅背，遭後排香港夫婦騷擾、狂踹椅背，還比中指嘲諷她是「大陸妹」。影片曝光後，引發網友公憤。國泰航空21日也宣布，永久禁止這對夫婦搭乘國泰集團航班。

金女在小紅書表示，當時她搭機從香港飛往倫敦，後方一名說廣東話的婦人要求她調整座椅，說是影響到老公看影片，「我拒絕調整座椅之後，她開始把腳伸到我前面的把手上，踢我的手臂，瘋狂的罵我。」

影片中可見，婦人見到金女錄影，不僅朝鏡頭嘻笑嘲諷「大陸必勝，大陸人最厲害」、「大陸女孩賣笑也行！」還比中指挑釁。隨後，婦人丈夫把雙手放在金女的椅背上瘋狂搖晃，讓一旁乘客再也看不下去，當場出言制止「有點素質好不好阿！」

眼見夫婦倆不依不饒，周遭乘客紛紛出言聲討「真的不要欺負小孩哦」、「太給我們香港人丟臉了」、「人家小姐姐哭了幾場了，都忍氣吞聲忍你忍你」、「別說你是香港人啊！欺負人！」

期間，金女多次向空服員求助，空服員也確實出面調停、勸阻，但後方夫妻檔仍持續滋擾，空服員只能請金女調整座椅，並道歉稱機位全滿，無法立即調整座位。不過，隨著後來愈來愈多乘客出面，衝突逐漸升溫，空服員才安排金女調整到特選經濟艙的座位。

▼對方狂踹女網友座椅，還比中指，嘲諷她是「大陸妹」。（圖／翻攝微博）

▲▼狂踢前座還罵人「大陸妹」　2旅客被國泰航空「終生禁搭」。（圖／翻攝微博）

國泰航空21日發聲明表示，經調查，17日的CX253航班上，兩名顧客因座椅靠背調整問題與前方顧客發生爭執並作出語言和行為騷擾。期間，機組人員多次進行調解和勸阻，但兩名顧客未停止滋擾行為。

國泰航空指出，機組人員安撫受影響顧客，在經濟艙已滿員情況下為其安排了特選經濟艙以調換座位。受影響乘客調換座位後，機艙服務經理對涉事乘客的不當行為進行了勸誡並給予了兩次嚴重口頭警告。

國泰航空強調，公司一向重視顧客安全和旅程體驗，絕不會容忍任何機上滋擾行為，謹就事件向受影響的顧客再次致歉。根據相關《乘客及行李的一般條款》規定，涉事的二位顧客將被拒絕乘搭未來任何國泰集團的航班。

根據《香港01》報導，金女受訪時說，當第一個人站出來替她說話的時候，她眼淚直接掉下來，覺得終於有人理解她的委屈、幫她說話。另外，她旁邊還有兩位阿姨特別氣憤，一直幫她說話，讓她覺得很感動，若沒有這些人，可能整趟航班她都得忍氣吞聲。

金女表示，有很多香港人仗義執言，所以她覺得自己的遭遇是「個案」，純粹是這對夫婦品格有問題，不希望因此影響中港兩地的團結，她未來還是會來香港玩，因為「大部分人都是好人」。不過，她希望國泰航空能道歉，因為過往類似事件層出不窮，但國泰每次道歉後，「好像並沒有甚麼改進」。

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