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專挑未成年...2寶爸打「傳說對決」結識少女　多次車震下場曝

▲孟加拉籍男子阿布杜（譯音）於2019年在交友網路上認識未滿15歲少女，藉機邀約少女與其友人到台北西門町遊玩，趁其友人離去後對少女親吻與襲胸，事後挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲一名二寶爸專找未成年少女上床，多次被法院判刑入獄。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／新北報導

陳姓二寶爸經常藉由打遊戲，在網路上認識未成年少女，再利用少女年幼懵懂與她上床，多次遭到判刑。去年陳男又在新竹、新北犯下2案，被新竹、新北地院各依2個對未滿14歲之女子為性交未遂及3個對未滿14歲之女子為性交罪，各處3年4月和5年徒刑。可上訴。

判決指出，陳男打「傳說對決」認識未滿14歲的少女小萱(化名)，於去年1月30日凌晨開車前往她位於新竹縣住處外空地，在車內對小萱上下其手，並嘗試指交失敗，陳男不死心，隔日又驅車前往小萱家外空地，再度試圖指交未遂。而後小萱無故離家並和陳男出遊，小萱母親報警，全案才曝光，陳男也被新竹地院依2個對未滿14歲之女子為性交未遂罪，合併處3年4月徒刑。可上訴。

同時期，陳男又透過網路遊戲認識12歲少女童童(化名)，兩人進而交往，陳男明知她未成年，還在去年1月10日下午，開車將童童載到板橋區某公園旁停車格與她車震，又在同月29日13時許，將童童載到大賣場3樓停車場後，在車內對她指交得逞，隔月2月6日13時許，陳男再度載著童童前往板橋區某國小停車場車震1次。事後童童的父親發現女兒和陳男發生性關係，怒將陳男告上法院。

全案審理時，陳男坦承犯行，新北地院法官認為他在本案前，已有多次和未成年少女性交，遭法院判刑而入監服刑的紀錄，且在童童報案後，陳男還繼續騷擾她，對自身犯行毫無悔意，審酌陳男從事工地主任，有2名未成年子女等情狀，依犯3個對未滿14歲之女子為性交罪，合併處5年徒刑。可上訴。

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