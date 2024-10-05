2通訊設備「不能帶上機」！阿聯酋航空祭新禁令　延長停飛黎巴嫩

▲阿聯酋航空禁止乘客攜帶呼叫器和對講機，並延長部分航班停飛時間。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

黎巴嫩真主黨呼叫器（BB Call）、對講機連環爆造成37人死亡及數千人受傷，外界普遍認為是以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）所為。對此，總部位於杜拜的阿聯酋航空（Emirates Airlines）已經採取嚴格措施，禁止乘客在託運行李或占位行李中攜帶呼叫器或對講機，並將延長暫停飛往當地的部分航班時間。

綜合路透、法新社等外媒報導，針對黎巴嫩境內由伊朗支持的恐怖組織「真主黨」，近來以色列軍事動作頻頻，繼透過引爆呼叫器等炸傷真主黨成員後，又接連侵襲以黎邊境、空襲黎巴嫩首都貝魯特，襲擊範圍甚至包含其唯一一座機場附近的首都部分地區。為此，阿聯酋航空來往黎巴嫩的航班將停飛至15日。

阿聯酋航空周五（4日）在網站上發布的聲明中指出，「若在乘客的手提行李或託運行李中發現此類物品，將被杜拜警方沒收」。此外，阿聯酋航空也宣布，飛往伊拉克和伊朗的航班將繼續停飛至8日。

除了阿聯酋航空，其他航空公司也採取了相應的應對措施，像是黎巴嫩民航局和卡達航空公司都宣布，不再允許旅客在航班上攜帶這些設備。