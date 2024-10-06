電費漲壓力大「台鐵估年多2.28億元」　票價調整案10／22再送董事會

▲電價喊漲，讓台鐵電費支出大增。（資料圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台電新版電價10月16日上路，陸上運輸業電費估漲7%，讓台鐵和高鐵面臨龐大壓力，其中票價已凍漲29年的台鐵，一年電費支出可能要多出2.28億元，衝擊獲利，由於台鐵日前已評估票價調漲3方案，漲幅自35.62%~44.52%不等，預計10月22日將補充資料後再送董事會討論，是否因應新電價重新試算漲幅仍待台鐵評估。

台電日前公告新版電價，預計10月16日起上路，除民生、住宅、小商家等凍漲外，產業用電依不同行業別漲幅不同，其中陸上運輸業和航空運輸業漲幅為7%，讓用電大戶台鐵和高鐵面臨成本高漲龐大壓力。

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其中台鐵公司估算用電年支出恐增加逾2億元，衝擊獲利空間。台鐵公司表示，有關電價調整的部分，試算自今年10/16起，如以加計7%調整電價計算，113年電費增加約0.5億。114年全年增加約2.28億元。因目前台電尚未以公文通知漲幅，將俟台電通知再做確認。

台鐵坦言，對票價被凍漲29年的台鐵而言，成本增加確實有影響。即現行票箱收入甚難支應營運成本。

由於台鐵9月曾召開董事會討論票價調漲3方案，漲幅分別為35.62%、40.41%、44.52%，不過遭董事會退回要求補充評估資料，包括敏感度分析、與其他運具比較等，台鐵公司預計10月22日補充資料後再送董事會討論闖關，至於是否會因應新電價，再重新試算漲幅新方案仍待台鐵評估。台鐵公司表示，票價合理化方案仍在積極研議中。

▲高鐵預估2026年資金缺口將達高峰期。（資料圖／記者呂佳賢攝）

電費高漲也讓高鐵面臨不小壓力，根據高鐵估算，過去17年台灣消費者物價指數累計年增率已達25.7%，但高鐵票價仍與17年前相同，除人事、維修等成本增加外，物價和電價成本也攀升，加上2026年引進新車、建置檢修工廠和汰換核心機電系統設備，資金缺口恐達到高峰期，如今電價又再度調漲，讓高鐵票價恐怕也「凍不住」。

台灣高鐵公司表示，此次電價費率調整之對高鐵營運成本增加幅度，尚待台電公司新電價表公告後進一步估算。高鐵費率訂定與調整，係依據高鐵公司與政府簽定之「台灣南北高速鐵路興建營運合約」，每年由交通部依「台灣地區消費者物價總指數」變動情形，定期檢討政府核定基本費率並對外公告。

高鐵公司強調，有關高鐵自訂基本費率與票價是否調整，將依照合約相關規定，綜合考量內部之營運成本，外部之社會經濟環境情勢、市場競爭及供需情形等，進行整體評估後，報請董事會討論決定。