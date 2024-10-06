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陪老婆回娘家「搭高鐵噴了30萬」　他住宿更崩潰：能減少次數嗎

▲▼錢包,存款,鈔票,千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲陪老婆回雲林，光是搭高鐵就花了老公30萬。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「能不能一年回去個8次6次就好？」一名人夫透露，老婆每個月都要回南部娘家，且要住4天左右，導致原PO必須請假，且計算5年搭高鐵就花了30多萬，再加上住宿的話，「都可以買台國產車了！」無奈老婆不願意妥協減少回去的頻率，加上原PO認為，要負擔房貸、車貸與不孕檢查等開銷，讓他感到壓力龐大。

一名男網友在Dcard表示，結婚五年來，為了陪伴妻子回雲林看家人，他在高鐵票上就花了30餘萬元，加上住宿費用，總計五年間的花費足以買一台國產車。

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年收入約270-280萬的原PO直呼，他並非吝嗇在妻子身上的花費，但從檢查不孕問題、房貸、車貸以及家用開銷等，都是他一人承擔。而且每次回雲林，他必需請假一兩天而感到不滿，「我的公事公司工資都不比她的『看一次少一次的家人』重要嗎？結婚不就是兩人重新組建一個新家庭嗎？」

原PO透露，他本身是林口人，家距離台北只有20分鐘的車程，一年大約回家3-5次，偶爾家人會來台北聚餐，每個月不到一次。然而，妻子卻認為他見家人的次數遠超過她。

原PO強調，並未反對老婆回娘家，只是希望能減少回家的次數，或者不需要他每次都請假陪同，「我姊姊嫁去台中，一年也才回家3、4才也沒在哇哇叫！」對此，原PO求問大家看法，「各位遠嫁的朋友都怎麼處理回娘家？」

底下網友熱議，「如果已經造成你的負擔，可以跟對方好好談談，如果對方執意不改變，那我會建議放棄備孕，請對方去找工作」、「和老婆說太常請假被上面提醒了，或是公司有傳言要改組，可能會被調職位或資遣，所以不能太常請假，不然會丟工作，同時和她說，如果你丟了工作就是完全沒收入了」、「確實蠻詭異的，婚前她也很黏家人嗎」、「趁還沒小孩，趕快把這件事處理一下吧，看能不能調整妥協？不能就趁沒孩子趕快離婚」、「有沒有考慮當假日夫妻（她回去住娘家），我跟我先生都假日才見面，小別勝新歡，每次見面都跟初戀一樣」。

有過來人分享，「我每個禮拜回娘家，車錢等等都自己付，我也是做不孕的，最後生兩個，我也沒辭職不上班，你溝通無結果，只好經濟制裁了，不花自己的錢都不會痛欸」。

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