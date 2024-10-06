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「吉伊卡哇」原價334拍賣「狂飆1.7萬元」　網：這台吉電了吧　

▲吉伊卡哇競標價已超過原售價50多倍。（圖／翻攝臉書）

▲吉伊卡哇競標價已超過原售價50多倍。（圖／翻攝臉書）

記者張靖榕／綜合報導

日本人氣角色「吉伊卡哇」風靡台灣，隨之而來的周邊商品掀起了一股購買熱潮。網友分享在台灣臉書社團看到「吉伊卡哇」的娃娃被競標至高達新台幣1.7萬元，而該娃娃的原價僅約新台幣334元，讓她不禁感嘆「有些東西我還是看看就好」。這篇貼文隨即引發網友熱烈討論，甚至有人幽默回應，「這是台吉電吧」。

原PO在Dcard發文，描述她在threads上看到「吉伊卡哇」旗下的「初代南瓜兔」娃娃，正在台灣的臉書社團進行競標。當她發現競標價格竟已飆升至新台幣1.7萬元時，感到相當震驚，「是不是多打了一個0？」出於好奇，她進一步查詢該娃娃的原價，發現僅售1540日圓（約新台幣334元），也就是說該價格已經翻了至少50倍。

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▲▼吉伊卡哇競標價已超過原售價50多倍。（圖／翻攝臉書）

原PO還透露，當她進一步搜索日本拍賣平台時，發現該娃娃在日本也拍出7.2萬日圓（約新台幣1.5萬元）的高價。她感嘆道，「之前就聽朋友說吉伊很多早期的周邊價格都被炒很高，再次慶幸自己物欲不大，有些東西我還是看看就好。」

網友紛紛留言，「可能是我沒眼光，實在不懂為什麼這麼紅，覺得就是個普通的娃娃」。還有網友補充， 「上次看到有人分享，日本的價格換算台幣超過1.8萬元」，並笑稱「這是台吉電吧」。

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