黎巴嫩南部醫院遇「以色列空襲」被迫緊急撤離！9醫護受傷

▲以色列開始轟炸黎巴嫩南部，有9名醫護因此受傷，醫院被迫撤離。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

黎巴嫩南部一間醫院由於遭到以色列空襲，導致9名醫護受傷，且有多人傷勢嚴重，而該間醫院也被迫緊急撤離。

根據CNN引述黎巴嫩國家通訊社報導，該起空襲發生在黎巴嫩南部賓特吉拜勒的烈士薩拉赫·甘杜爾醫院附近，事前以色列軍方曾下達疏散令。醫院在遭遇以色列空襲後被迫緊急撤離，同時有9名醫護人員受傷，其中多人傷勢嚴重。

以色列軍方5日透過聲明表示，以軍的攻擊目標實際上是一間位在醫院旁的清真寺，因為他們懷疑這座清真寺被當作真主黨的指揮中心。

以軍進一步指出，在發動攻擊前曾向當地居民發出警告，並與村中重要人士進行溝通。以色列國防軍主張真主黨在這些村莊內利用醫院，無視武裝衝突法，因此要求對方立即停止任何在醫療設施進行的軍事活動。

另一間位於黎巴嫩南部的馬賈永政府醫院也受到以色列空襲波及，4日被迫停止運作，無法向人民提供醫療服務。

在過去幾天裡，以色列的轟炸對黎巴嫩的基礎醫療設施造成嚴重損害。世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞3日表示，「光是在過去24小時內，黎巴嫩南部已有37家醫療設施被迫關閉，並有28名醫護人員因此喪生。」