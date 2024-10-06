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大陸 大陸焦點 特派現場

影／路人圍觀驚呆！整隻鱷魚送到家　北京十一長假外賣到府燒烤

記者任以芳／北京報導

大陸十一長假今（6）日倒數第二天，也是餐飲業各顯神通重要期間，北京街頭竟然出現「烤鱷魚」上門服務，業者直接在街邊無煙燒烤，平均一隻鱷魚要價1萬台幣，假期期間每天平均可賣出十多隻鱷魚，主要都是不出京遊玩的客人。今年大陸官方也預估流動遊玩人員是去年兩倍多，將突破19.4億人次，其中重點旅遊區北上廣深迎來千萬遊客大軍。

▲▼ 大陸北京十一人潮、2024、龍年。（圖／記者任以芳攝） 

▲ 北京十一假期前門大街胡同內人潮。（圖／記者任以芳攝） 

今年大陸十一長假是旅遊觀光和餐飲最後旺季黃金周，所有業者等著迎來消費潮。大陸交通運輸部也預測，國慶黃金周假期全社會跨區域人員流動量將達到19.4億人次，平均每天2.77億人次。自駕出行比例將超過80%，預計15.26億人次選擇自駕出行。

相較2023年出遊潮8.26億人次出遊，實現旅遊收入7825億元（單位：人民幣，同下），等於是平均每10個人中將近6人出遊，按可比口徑較2019年增長4.1%。今年出遊人潮是19.4億人次，已經是去年2倍多，外界觀望2024年可實現旅遊收入將破兆元大關。

回顧每年大陸十一7或8天假期，到處人山人海、瘋狂堵車、大排好幾條長龍已經是常態，大陸網友甚至戲稱，風景沒看成，放眼望去只有「人從眾」（陸使用人從眾），放眼看去只有「人人人人人…..」，其他什麼都沒了。

▲▼ 北京燒烤鱷魚上門 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京流行「燒烤鱷魚」到府服務。（圖／記者任以芳攝）

有人選擇出門人擠人，舉例北京還是有絕大多數人選擇在家過假期，延伸各類餐飲大戰，其中「上門烤鱷魚」服務也在今年十一長假爆紅，選擇送到家裡烤，或是在住家附近安全的路邊燒烤，鱷魚再送上府。

《東森新媒體ETtoday》直擊北京黃金區域二環內街邊，業者直接把烤爐搬偏僻的路邊直接無煙燒烤，過程大約要1.5小時，引起不少路人圍觀，好奇拍照，詢問價錢，成為另類宣傳。

來自河北涿州「烤鱷魚」服務團隊的負責人郗老闆告訴記者，只接受涿州方圓200公里預定訂單，人工養殖鱷魚提前現殺剝皮、醃製調料幾個小時，接著五花大綁在燒烤爐裡，載往客戶家中。

▲▼ 北京燒烤鱷魚上門 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 北京燒烤鱷魚上門 。（圖／記者任以芳攝）

▲燒烤鱷魚送上府引起路人圍觀。（圖／記者任以芳攝）

燒烤過程中，北京林姓大爺就好奇張望，詢問老闆正在烤鱷魚多少錢？郗老闆回答，「一斤100元，這隻鱷魚十多斤，大概2千上下。」

北京林姓大爺也向記者表示，自己想預訂一隻，妻子站在後面表示「我不敢吃」，大爺則回應，「這個我吃過很好吃，一隻烤羊也要500、600元，這隻鱷魚大概2千以內，主要圖個新鮮感。」

「鱷魚燒烤」也是今年十一長假突然爆紅，郗老闆說自己也是創始人之一，本業是開餐廳主打燒烤和羊蠍子料理，好不容易稱過疫情期間，沒想到從去年開始出現消費降級，餐廳生意不如2020年之前，線上外送生意比較穩定。

▼ 抖音直播外賣燒烤鱷魚。（圖／翻攝 抖音）

▲▼ 北京流行烤鱷魚上門 。（圖／翻攝 抖音）

「現在競爭很激烈，我不轉型就是等死。」郗老闆也說，為了吸引目光，開始推出高端燒烤到府服務，除了烤羊、烤豬，今年開始推出「烤鱷魚」在抖音上爆紅。

郗老闆也表示，十一長假期間平均接單十幾二十隻鱷魚，即使是非假日期間，每天都有人打電話預訂，除了家庭客群也有宴會需求，大多集中在北京不出門的消費者。

另外，從數據來看，今年十一假期北京許多商圈消費也被大批遊客潮帶動。北京市商務局統計，假期前4日，重點監測的百貨、超市、專業專賣店、餐飲和電商等業態企業實現銷售額43.8億元。據北京官方公布數據，全市60個重點商圈客流量2696.9萬人次，同比增長20.9%。

▼ 北京各大知名景區十一長假人潮。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 大陸北京十一人潮、2024、龍年。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 大陸北京十一人潮、2024、龍年。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 大陸北京十一人潮、2024、龍年。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 大陸北京十一人潮、2024、龍年。（圖／記者任以芳攝）

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