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直衝加護病房「探望張友驊」　彭華幹被護士趕出來

▲▼名嘴張友驊。（圖／記者孫于珊攝）

▲69歲名嘴張友驊跌倒命危，目前裝上葉克膜。（圖／資料照）

記者曾羿翔／綜合報導

69歲名嘴張友驊3日晚間不慎跌倒，頭部重創當場無呼吸心跳。據了解，張友驊目前已接上葉克膜，現階段進行低溫療法保護腦部，但整體情況不算樂觀。資深媒體人彭華幹5日下午就衝去加護病房想探望張友驊，沒想到卻撲空。

彭華幹5日在臉書貼出自己在第二加護病房前的照片，並寫道「我知道不能探視，可是還是去了一趟加護病房，被護士趕出來，希望友驊哥知道我來了，早日醒過來！」

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彭華幹也上傳了27秒影片，在影片中他說，10月5日下午兩點半，幹哥到臺北醫學大學附設醫院的加護病房來看友驊哥，不過因為友驊哥現在裝了葉克膜，在加護病房裡面不能探視，所以幹哥今天無功而返，希望友驊哥有一天能夠好轉，我再來探視他。

▲彭華幹前往加護病房想探望張友驊。（圖／翻攝自彭華幹臉書）

▲彭華幹前往加護病房想探望張友驊。（圖／翻攝自彭華幹臉書）

彭華幹也在臉書為張友驊集氣祈福，友驊哥是我們的前輩，他在政治，歷史，軍事方面都有獨到見解，家中藏書上千，真正博學多聞，是值得效法的讀書人，幹哥與他情誼甚深，是一位不可多得的有才之士！去年，我跑遍半個台灣廟口開講，由於餐風露宿，舟車勞頓，上了年紀的他放著百萬點閱率的社群直播頻道一邊，不辭辛勞替我去台南，高雄，嘉義等地助講，每次登台揭弊打貪，無不得到熱烈迴響，由衷感謝他的兩肋叉刀，情義相挺！

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