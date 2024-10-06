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超級AI晶片Blackwell年底發貨　輝達股價5日飆升！

超級AI晶片Blackwell年底發貨　輝達股價5日飆升黃仁勳成全球十二大富豪

▲輝達執行長黃仁勳表示新一代Blackwell晶片需求強勁。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

輝達執行長黃仁勳在週三（2日）接受CNBC採訪時表示，即將推出的Blackwell AI超級晶片需求強勁，並表示：「每個人都想擁有最多，每個人都想成爲第一。」根據官網公告，Blackwell的相關產品將於今年年末發貨至Oracle、亞馬遜、微軟和谷歌的雲服務部門。

OpenAI當天也宣佈籌集了66億美元的資金，使其總估值達到1570億美元。根據《華爾街日報》報道，輝達在這輪籌資中投資了1億美元。儘管與輝達2.9萬億美元的市值相比，1億美元的投資金額相對較小，但市場將這一合作視爲象徵性的一步，進一步鞏固其在人工智能領域的地位。

美東時間週五，輝達股價一度揚升至124.26美元，收盤上漲3.32%報122.8美元。根據富比士估值，黃仁勳的淨資產增加了30億美元達到1070億美元，成爲全球第十二大富豪。

週四（3日），一些競爭對手的股價也相繼上漲；AMD上漲1.9%，博通漲0.7%，高通漲0.4%。輝達和半導體晶片類股漲勢未能拉動由科技股主導的納指達克指數上揚。納指收盤下跌0.17%，標普500指數則下跌0.2%。

不過，許多大型投資者對輝達的看漲情緒並不過度。大多數被美銀追蹤的基金經理雖持有輝達的部位，但在基金中的相對權重不算激進。美銀分析師表示，輝達的相對權重爲0.99倍，遠低於資訊科技和通信服務行業中前16名持倉最高的同行。

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