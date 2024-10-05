萬里人淹水撿鱘龍魚…苦主找到了！望空曠魚塭心碎：損失破500萬

記者黃彥傑、黃資真／新北報導

山陀兒颱風減弱為低氣壓，仍為北台灣帶來致災性豪雨，其中金山、萬里地區更是淹水重災區，有網友則是苦中作樂，PO出民眾在泥流沖刷的馬路撿到珍貴鱘龍魚的影片。然而這些魚其實來自一處養殖場，老闆心痛說8池的鱘龍魚、鱘魚全被沖走了，損失至少500萬以上。

▲萬里一間養殖場的鱘龍魚全被沖走，損失超過500萬。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）



Threads網友PO出的畫面中，一男一女在淹滿滾滾泥水的馬路中，個別抓到1隻巨型鱘龍魚，雖然全身溼答答，但臉上的笑意藏不住，因為鱘龍魚是珍貴魚種，一條要價不斐，奇特畫面也讓不少網友嘆為觀止。

事實上，這些鱘龍魚來自萬里一家海景餐廳的養殖場，畫面中老闆的魚塭空無一物，只裝著混有泥沙的雨水，因為昨天的豪雨造成水面淹過魚塭，鱘龍魚與鱘魚們全都隨著泥流沖走，才會被幸運的民眾撿到。

蔡姓老闆嘆稱，8池魚塭佔地約300坪，養的全是高級鱘龍魚與鱘魚，結果大水一沖都沒了，而養殖場存放的冰箱、製冰機、發電機也全部被沖壞，亂成一團，但就魚隻部分，粗估損失至少超過500萬，老闆無奈說「養殖30幾年來沒看過淹這麼慘的。」