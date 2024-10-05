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歐盟通過對中國電動車加稅　北京表反對呼籲磋商解決

▲▼ 圖為比亞迪一款電動車。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國電動車大廠比亞迪一款電動車。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

針對歐盟表決通過對中國電動汽車加徵反補貼稅，中國商務部4日表示，中方堅決反對保護主義的做法，敦促歐盟回到以磋商方式解決貿易摩擦的軌道，同時揚言必將採取措施維護中企的利益。

據路透社報導，4日表決通過後，歐盟執委會表示將繼續與中國進行談判；中國商務部4日晚間也提到，中歐技術團隊將在7日繼續進行談判。顯示這個可能引發貿易戰的加稅案仍有轉圜。

歐盟27國4日上午對中國進口電動車加徵「反補貼稅」一案投票。據法新社快訊，在法、義等10國投票贊成，德、匈等5國反對下，同意加徵最高達35.3%反補貼稅。

中國商務部官網4日晚間發布答記者問新聞稿回應。

中國商務部發言人表示，中方堅決反對歐盟在此案中不公平、不合規、不合理的保護主義做法，堅決反對歐盟對中國電動汽車加徵反補貼稅。

中國商務部發言人指出，6月底以來，中歐雙方就電動汽車反補貼案進行了10餘次司局級技術磋商和2次副部級磋商。9月19日，中國商務部長王文濤和歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）舉行「全面、深入、建設性」的會談，雙方明確表達了透過磋商解決分歧的政治意願，一致同意「開啟避免貿易摩擦升級的價格承諾磋商」。

中國商務部發言人提到，在之後的短短14天裡，中歐技術團隊已經進行了6輪技術磋商。

中國商務部發言人最後說，中方堅決反對歐盟的終裁草案，但也注意到歐盟表達要繼續透過談判解決問題的政治意願。中歐技術團隊將在7日繼續進行談判。同時，敦促歐盟回到透過磋商解決貿易摩擦的正確軌道。中方也必將採取一切措施堅定維護中國企業的利益。

據央視新聞，歐盟中國商會4日發表聲明，對歐盟推進貿易保護主義措施表示強烈不滿。

聲明稱，中歐談判團隊仍在緊鑼密鼓地談判中，尋找可能的解決方案，商會因此強烈呼籲歐盟審慎行事，延後關稅施行，致力於透過對話磋商妥處摩擦和分歧，避免雙邊貿易摩擦升級。

聲明並稱，對原產自中國的電動汽車徵收高額關稅不會增強歐洲及其他市場本土產業的韌性，反將失去相關中方對歐投資，最終削弱歐洲市場自身的競爭力和全球電動汽車產業鏈的活力。

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