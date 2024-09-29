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「班班喝鮮乳」保久乳供應量不足　新北學校冷藏鮮奶先上路

▲▼高雄大樹區的張坤錐牧場，是阿猴鮮乳的五戶酪農之一，負責人張坤錐，二代接班人張子喬。（圖／記者沈君帆攝）

▲從這學期開始，國小學童每周可免費喝兩次國產乳品。（圖／ETtoday資料照）

記者楊惠琪／台北報導

農業部與教育部攜手推動「班班喝鮮乳」政策，全國2600多所國小、133.5萬名學童，每周可喝2次國產乳品，但因有高達75%學校選擇保久乳，導致貨源吃緊，農業部坦言供應量略有不足，不排除再次招標補足。新北市教育局表示，明起（9/30）將優先供應選擇冷藏鮮乳的學校，保證10月會讓新北各國小至少能喝到1次。

為降低紐西蘭液態乳零關稅輸台對酪農產業衝擊，農業部與教育部從本學期開始推動「班班喝鮮乳」，但因招標作業緊湊，上周才找各縣市教育局處開會說明下單細節，至於配送方式則由學校跟乳品廠商協調。

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據了解，因政策倉促上路，許多縣市連採購窗口也不清楚，還有乳品業者拒絕配合學校指定的配送時間。有南部學校就指出，學校選用保久乳，但配送廠商基於成本考量，只願意一個月配送一次，以全校學生600多人來說，一次就要送來5千瓶的量，擔心學校沒有完善儲存空間，也擔心蟲害、鼠害，考慮一次性讓學生把一個月的配額帶回家。

農業部畜牧司長李宜謙表示，依據教育部調查各縣市學校的結果，鮮乳與保久乳的需求比例分別為25%與75%，坦言保久乳的供應量略有不足，因得標廠商還有其他通路必須供應，已協調得標廠商增加供應學童乳，如再有不足，不排除再次招標以滿足需求。至於有乳糖不耐症學童喝的含鈣豆乳，則因為流標中，預計10月後陸續供應。

新北教育局表示，新北共212所國小、187校附設幼兒園，學童乳供應人數逾21萬人，多數學生選擇保久乳，目前中央保久乳得標廠商僅有3間，廠商表示因目前須同時供應全國，供應量需做整體調配，因此明天（30日）將先行配送選用冷藏鮮乳的學校，10月會讓全市學校至少都喝到1次。

台北市教育局則表示，目前北市多數國小多已於營養午餐供應保久乳，由於農業部表示得標廠商貨源尚有供不應求情形，已邀集乳品廠商開會討論，尊重各校下單與供應時程。

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