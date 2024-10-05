5度判死！劫殺退休女教師「改判無期定讞」　受害家屬絕望了

▲劉男改判無期徒刑定讞。（圖／報系資料照）

文／CTWANT

高雄於2014年發生退休女教師遇害案，在經過近十年的司法審理，最高法院近日駁回上訴，維持無期徒刑的判決，全案正式定讞。此結果引發受害家屬強烈的情緒反應，直言「對司法和政府絕望」。

根據媒體報導指出，2014年12月，劉姓男子在高雄市左營區隨機攻擊一名退休女教師。劉男用鐵鎚重擊受害人頭部，並在發現受害人有甦醒跡象時再次施暴。後續劉男不僅搶走2000元，還對受害人實施性侵，最終導致受害人因大量失血身亡。

這起案件在司法程序中經歷了多次反覆。從一審到更三審，劉男共5次被判處死刑。但在更四審時，法院認定劉男是隨機偶發的犯行，並非是「情節最重大之罪」，因此改判無期徒刑，最高法院最終維持這一判決。

對於這一結果，受害女教師的丈夫接受媒體採訪時表示「對司法和政府絕望」，「最高法院就是最高爛院」。死者丈夫表示，這個案件已經折磨受害自己近十年，最終卻以無期徒刑結案，這讓他們感到司法完全失去了公正。

死者丈夫也提到，在2024年5月聽聞改判無期徒刑時，他曾背著妻子的包包哽咽表示「頭皮發麻」。而他如今悲憤地表示，從逆轉改判的那一刻起，他就知道「完蛋了」。死者丈夫認為，整個過程是為了滿足廢死聯盟等少數群體的訴求，甚至利用大法官釋憲作為廢除死刑的最後依靠。

更令受害家屬感到憤怒的是，在訴訟過程中，死者家屬親眼目睹最高法院法官當庭指導殺人犯的辯護律師如何論述。即便法官承認罪行「罪大惡極」，最終判決卻認定犯罪者可以教化。

儘管深感無奈，受害人家屬也意識到，在現有法律框架下，可能已經沒有進一步的救濟機會，因為就連律師也在宣判前認為，已經沒有希望再判死刑。

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