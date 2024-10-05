風強雨急！山陀兒颱風襲高雄　六龜警撤離土石流警戒區住戶

▲六龜分局協助民眾撤離以及協助返家拿藥 。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

山陀兒颱風侵襲高雄，高雄市警察局六龜分局全力因應，期前做好萬全準備，並預防性撤離位於土石流危險區，警方於第一時間投入大量警力，全力準備防災及協助4區公所撤離土石流潛勢區保全戶工作。

六龜分局自9月26日起至30日期間，動員24名警力，主動聯絡申請入山登山客，共勸導40件156人。其中梁姓等3名南二段登山客，於瓦拉米步道遇溪水瀑漲受阻，經本分局通報玉山國家公園警察隊及玉里消防分隊，於10月1日早上9時許，完成救援。

▲六龜分局協助民眾撤離以及協助返家拿藥 。（圖／記者吳世龍翻攝）

另外六龜分局自9月30日起，連續累積3天及複查，共動員警力87人次，協助撤離土石流潛勢區保全戶1580人及大規模崩塌區保全戶65人。10月3月義寶所長等2人以巡邏車協助六龜社福中心收容里民10人返家拿慢性病藥，獲得保全戶里民讚許。

六龜分局表示，本次山陀兒颱風來襲，有鑑於上次凱米颱風撤離經驗，民眾防颱意識提高且配合撤離作業，警方在偕同區公所、消防隊及軍方等相關單位，共同進行災害應變，協助民眾渡過颱風期間，本次防颱任務執行過程，在民眾積極配合下平順完成。