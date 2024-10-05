沒有他治不了的沙！　與天爭地34年「荒漠變綠洲」沙漠後退25公里

▲ 寧夏中衛治沙固沙示範基地。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／寧夏中衛

寧夏回族自治區中衛市地處騰格里沙漠邊緣，早期飽受沙塵暴之苦，經歷幾代治沙人的努力，20年來，沙塵天氣從每年300多天降到100多天，騰格里沙漠距離中衛市後退25公里。投身治沙工作邁入34年的大陸中衛市國有林場總場總工程師唐希明接受訪問說，「沒有我治不了的沙。」多年與天爭地，從人工治沙到現在機械補助扎方草格，加上自己研發種植工具，已經申請新型專利，推廣到新疆與甘肅，同時受到其他國家關注。

上個月23日，2024「走讀中國」國際媒體交流活動邀請來自非洲和亞太14個國家的記者來到寧夏回族自治區中衛市騰格里沙漠新能源基地，了解大陸近年先進防風治沙理念與方法，以及體驗讓沙地變綠地的扎麥草方格，也讓各國佩服大陸「與天爭地」的毅力。

回顧十多年前，總面積僅6.64萬平方公裡的寧夏，東、西、北三面分別被毛烏素、騰格里、烏蘭布和三大沙漠包圍。而寧夏中衛沙坡頭地區處在大陸第四大沙漠騰格里的東南邊緣，是歷史上受風沙侵害最為嚴重的地區之一，因此得名沙坡頭。

早期沙塵暴情況嚴峻，當地居民吃飯配沙，衣服帶沙都是日常。1954年，為了貫通西北和華北之間的大通道，大陸開始計畫修建全長990公裡的包蘭鐵路，沿線大多是荒漠戈壁，還有140公里沙漠，沙坡頭段從高達百米的沙丘間穿過，被外界視為根本不可能達成的任務。

最終來自中國科學院的科學家們經過反覆研究，最終發現1米×1米的低立式格狀草沙障效果最佳，麥草方格固定沙丘法由此誕生，溫柔強韌草方格未包蘭鐵路保駕護航，至今60年沒有出現問題，也為往後寧夏帶來不一樣命運。

▲寧夏治沙專家、中衛市國有林場總場總工程師唐希明。（圖／記者任以芳攝）

自20世紀50年代初，中衛市走上防沙治沙之路，一代代治沙人投身沙漠付出一己之力。中衛市國有林場總場總工程師唐希明是土生土長的中衛人，從小深刻體會沙害之苦，小時後吃飯碗裡都是沙子，常常一夜刮大風，隔天家門都沒辦法開。

唐希明回憶，「70年代有一場沙塵暴，能見度不到50公尺，我正好上小學，放學時突然沙塵暴，親眼見到同學被刮到水渠裡失去生命，我內心有小心願，要好好學習，離開這個不適合人住地方。」最終，他1991年從西北林學院畢業後回鄉，在中衛治沙林場防沙治沙一做就是30多年。

唐希明受訪時分享，當時畢業後飛回家鄉，第一代人已經發明1米乘1米扎草方格只是固沙第一步，還在草方格裡栽苗種草才能形成永久固沙屏障，形成了一套「以固為主、固阻結合」的治沙模式，建立了「五帶一體」治沙體系。

▲唐希明示範扎方草格。（圖／記者任以芳攝）

如今新治沙模式，機械化取代人工扎方格，一天可以扎40多畝地，再加上無人機撒種子，傳統人工最多做3畝多地。2017年，他發明出一種「干」字形鐵制植苗工具，命名為「水分傳導式精准型沙漠植苗工具」。

此前兩人一天只能栽600-800株樹苗，一天可以種1500株左右樹苗，每一株根部剛好到達濕沙層，這不僅使得造林成活率提高了25%，造林勞動成本也節省了近一半，造林效率整整提高一倍，該項工具已獲得實用新型專利，被推廣到甘肅、新疆等地

唐希明也解釋，「我們種植這些樹，方式是先讓沙漠變成綠洲，沒水的條件下，先種下草方格，經過治理後，減少風沙流動，在有水的條件下才種經濟林，透過這樣方式5年下來，植被覆蓋率到達44%以上。」

「50、60年代幾乎是一場風一年都在刮，騰格里沙漠距離中衛市只有5公里，經過幾十年治沙治理，沙漠已經向西北方向移動25公里，現在不刮風天氣有200多天，就是經過幾代治沙人努力，沙塵暴也減少了，大家真的特別辛苦。」唐希明感慨的說。

▲寧夏治沙草方格裡面的「希望之苗」。（圖／記者任以芳攝）

相對於傳統的麥草方格治沙，唐希明還向記者介紹新型的「植物草方格」，扎好的草方格中播撒耐旱沙蒿、沙米、沙大旺等草種，通過風的作用力把種子吹落到草方格四周。種子發芽生長後可形成天然的植物草方格，從而達到永久固沙效果，有效提高植被覆蓋度。

30多年來，唐希明和團隊在沙漠中築起綠色長城。如今，中衛市168萬畝沙漠已治理約90%，唐希明參與的就超過73萬畝，同時培養300多人的治沙隊伍，並專門為他們培訓造林專業知識和技能，治沙人的故事也讓其他各國佩服，紛紛赴陸請益交流。

近年來，受氣候變化影響，蒙古國76.9%的國土面積遭受不同程度荒漠化，甚至波及周邊國家和地區，大陸就是受害國之一。2021年，蒙古國宣布種植「十億棵樹」計劃總統令，應對氣候變化和荒漠化等最緊迫問題，大陸林業局和草原局十分支持該項計畫，中蒙共同成立荒漠化防治合作中心。

▲寧夏中衛治沙草方格有如一條綠色巨龍，長年與天爭地。（圖／記者任以芳攝）

唐希明也透露，其他中東國家，像是沙烏地阿拉伯等中東國家及蒙古國都有來大陸請益治沙成果，包括自己也曾被邀請去蒙古國針對當地氣候環境調研考察。

回顧刻骨銘心的治沙過程，看著沙漠一點點變綠，唐希明也驕傲的說「沒有我治步了的沙！」同時感恩中衛幾代治沙人努力，自己再辛苦也值得。如今加上科技推助人力，這條鋼鐵綠色長龍繼續邁進騰格里沙漠，讓更多荒漠變綠洲。